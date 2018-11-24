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    «Інтер» і «Манчестер Юнайтед» готують масштабний обмін

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    Поль Погба - «Інтер» і «Манчестер Юнайтед» готують масштабний обмін
    Поль Погба
    Фото взяте з сайту news.sportbox.ru

    Поль Погба таки може повернутися до Італії

    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба може перейти в «Інтер».

    Міланський клуб має намір здійснити влітку кілька серйозних трансферів, а Погба є одним з пріоритетних варіантів підсилення півзахисту.

    Ідея підписати француза належить Беппе Маротті, який в січні приєднається до «Інтера». Про це повідомляє Footballtransfer.

    Передбачається, що в угоду з купівлі Погба можуть включити захисника ««Інтера» Шкріньяра або хавбека Івана Перішича, інтерес до яких раніше виявляв «МЮ».

    У разі невдачі з трансфером Погба «Інтер» готовий підписати Сергія Мілінковіч-Савича з «Лаціо» або Луку Модрича з «Реала».
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