«Інтер» і «Манчестер Юнайтед» готують масштабний обмін
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Розсилка
Поль Погба
Фото взяте з сайту news.sportbox.ru
Поль Погба таки може повернутися до ІталіїПівзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба може перейти в «Інтер».
Міланський клуб має намір здійснити влітку кілька серйозних трансферів, а Погба є одним з пріоритетних варіантів підсилення півзахисту.
Ідея підписати француза належить Беппе Маротті, який в січні приєднається до «Інтера». Про це повідомляє Footballtransfer.
Передбачається, що в угоду з купівлі Погба можуть включити захисника ««Інтера» Шкріньяра або хавбека Івана Перішича, інтерес до яких раніше виявляв «МЮ».
У разі невдачі з трансфером Погба «Інтер» готовий підписати Сергія Мілінковіч-Савича з «Лаціо» або Луку Модрича з «Реала».