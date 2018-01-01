Іранського борця відсторонили від спорту за те, що він спеціально програв росіянину (відео)

Алірезе Карімі-Махіані провів нечесну сутичку, за що й отримав покарання

Іранському борцю Алірезе Карімі-Махіані заборонили протягом наступних шести місяців брати участь у міжнародних змаганнях через нечесний поєдинок, який він провів, щоб уникнути спарингів з ізраїльським суперником. Відповідний запобіжний захід Об'єднаний світ боротьби (UWW) видав 16 лютого, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської



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Алірезе Карімі-Махіані провів нечесну сутичку, за що й отримав покарання

Іранському борцю Алірезе Карімі-Махіані заборонили протягом наступних шести місяців брати участь у міжнародних змаганнях через нечесний поєдинок, який він провів, щоб уникнути спарингів з ізраїльським суперником.

Відповідний запобіжний захід Об'єднаний світ боротьби (UWW) видав 16 лютого, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

Як ідеться у заяві UWW, навмисне програвши дагестанцю Аліхану Жабраїлову в 1/4 молодіжного чемпіонату U23, який проходив у Польщі минулої осені, Карімі-Махіані порушив правила, за що поніс дисциплінарне покарання.

Окрім того, його тренеру Хамідрезе Джамшиді також забороняється вести професійну діяльність, оскільки саме він порадив своєму спортсмену піддатися росіянину, щоб уникнути зустрічі з представником Ізраїлю Урі Калашніковим.

У підсумку представник єврейської держави зайняв третє місце на змаганнях.

Так, як ісламська республіка забороняє своїм спортсменам боротися з Ізраїлем у всіх видах спорту, в Ірані рішення борця було названо «благородним і героїчним вчинком», а також «приводом для гордості та похвали».

Однак сам Карімі-Махіані ці настрої не розділив, а поскаржився, що довго тренувався, щоб здобути золоту медаль.