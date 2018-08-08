Іспанська «Малага» орендувала форварда «Шахтаря»



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Густаво Бланко Лещук. Фото: ФК Шахтар

Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер

Форвард «Шахтаря» Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в «Малазі».

Аргентинський форвард перейшов в іспанську команду на правах оренди, яка буде розрахована до завершення нинішнього сезону, до літа 2019 го.

Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер.

Нагадаємо, контракт Бланко Лещука з «Шахтарем» діє ще два роки.

У цьому сезоні Бланко Лещук жодного разу не потрапив в заявку на матчі команди.

Джерело: ua.tribuna.com