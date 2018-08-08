Іспанська «Малага» орендувала форварда «Шахтаря»
-
Розсилка
Густаво Бланко Лещук. Фото: ФК Шахтар
Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер
Форвард «Шахтаря» Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в «Малазі».
Аргентинський форвард перейшов в іспанську команду на правах оренди, яка буде розрахована до завершення нинішнього сезону, до літа 2019 го.
Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер.
Нагадаємо, контракт Бланко Лещука з «Шахтарем» діє ще два роки.
У цьому сезоні Бланко Лещук жодного разу не потрапив в заявку на матчі команди.
MCFNews ¡Gustavo ya es 'Blanco y azul'! ¡¡Bienvenido a #Málaga, Leschuk!! #Mercado https://t.co/cQluHbcshv pic.twitter.com/BLEixUzmKo— Málaga CF (@MalagaCF) 8 августа 2018 г.
Джерело: ua.tribuna.com