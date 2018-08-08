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    Іспанська «Малага» орендувала форварда «Шахтаря»

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    Густаво Бланко Лещук. Фото: ФК Шахтар - Іспанська «Малага» орендувала форварда «Шахтаря»
    Густаво Бланко Лещук. Фото: ФК Шахтар

    Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер

    Форвард «Шахтаря» Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в «Малазі».

    Аргентинський форвард перейшов в іспанську команду на правах оренди, яка буде розрахована до завершення нинішнього сезону, до літа 2019 го.

    Офіційна презентація футболіста запланована на найближчий четвер.

    Нагадаємо, контракт Бланко Лещука з «Шахтарем» діє ще два роки.

    У цьому сезоні Бланко Лещук жодного разу не потрапив в заявку на матчі команди.

    Джерело: ua.tribuna.com

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