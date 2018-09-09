  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іспанські антидопінгові офіцери перевіряють росіянина Черишева. Йому загрожує дискваліфікація

    • Розсилка
    <span>Фото: Денис Черишев: &copy;&nbsp;</span><a href="http://www.gettyimages.com/">Manuel Queimadelos Alonso / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru</a> - Іспанські антидопінгові офіцери перевіряють росіянина Черишева. Йому загрожує дискваліфікація
    Фото: Денис Черишев: © Manuel Queimadelos Alonso / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

    Півзахисник збірної Росії і «Валенсії» Денис Черишев знаходиться під увагою антидопінгових агентств

    За інформацією The Telegraph, іспанське антидопінгове агентство вивчає допінг-проби Черишева після слів його батька, Дмитра Черишева, про те, що Денису робили ін'єкції гормону росту під час виступу за «Вільярреал».

    РФС пізніше виступив із заявою, в якому пояснив, що Черишеву робили легальні ін'єкції плазми, а журналіст просто невірно інтерпретував слова Черишева-старшого.

    Раніше керівник РУСАДА Маргарита Пахноцька направила звіт щодо цієї ситуації до іспанського антидопінгового агентства і до WADA. Представник іспанців заявив, що розслідування ведеться у співпраці з росіянами і WADA, аби встановити, які саме ін'єкції насправді робили футболістові.

    Використання гормону росту без наявного дозволу може призвести до дискваліфікації на термін до 4 років.

    Джерело: Tribuna.com

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ WADA розслідування журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ