Іспанські антидопінгові офіцери перевіряють росіянина Черишева. Йому загрожує дискваліфікація



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Півзахисник збірної Росії і «Валенсії» Денис Черишев знаходиться під увагою антидопінгових агентств

За інформацією The Telegraph, іспанське антидопінгове агентство вивчає допінг-проби Черишева після слів його батька, Дмитра Черишева, про те, що Денису робили ін'єкції гормону росту під час виступу за «Вільярреал».

РФС пізніше виступив із заявою, в якому пояснив, що Черишеву робили легальні ін'єкції плазми, а журналіст просто невірно інтерпретував слова Черишева-старшого.

Раніше керівник РУСАДА Маргарита Пахноцька направила звіт щодо цієї ситуації до іспанського антидопінгового агентства і до WADA. Представник іспанців заявив, що розслідування ведеться у співпраці з росіянами і WADA, аби встановити, які саме ін'єкції насправді робили футболістові.

Використання гормону росту без наявного дозволу може призвести до дискваліфікації на термін до 4 років.

Джерело: Tribuna.com