Італійський інсайдер висловився щодо долі Мудрика після допінг-скандалу

Інсайдер не вірить, що Мудрик зможе повернутися у футбол найближчим часом

Топовий італійський інсайдер Фабріціо Романо висловився щодо допінг-скандалу українського вінгера лондонського «Челсі» Михайла Мудрика:

«Стосовно тесту Мудрика... Станом на зараз, дуже мало шансів, що Михайло зможе повернутися у футбол найближчим часом».

У сезоні 2024/25 Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

«Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя трудився, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не старалися і не бруднили репутацію Міші», – написала вона.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

23-річний вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

У серпні Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили у нього, заборонена у Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. Наразі «Челсі» проводить власне розслідування, а Мудрик співпрацює з клубом.

Зауважимо, що згідно з правилами FA, гравця мають право тимчасово відсторонити, надаючи йому змогу пояснення до ухвалення остаточного рішення.