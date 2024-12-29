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Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг

Бурбас: У таборі збірної України Мудрику в коліно поставили ін’єкцію у вигляді стовбурових клітин

Колишній журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією щодо позитивної допінг-проби вінгера «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика.

За даними із його джерел, в таборі збірної України Мудрику в коліно поставили ін’єкцію у вигляді стовбурових клітин. Вони слугують для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму.

Це були стовбурові клітини взяті з корови. В цій корові до цього міг знаходитись мельдоній. Ін’єкцію проводив фізіотерапевт збірної України Іван Поробія.

Також джерело зазначає, що це єдина ситуація, яка вирізнялась із всього іншого, що відбувалось із Мудриком за останні півтора року.

Нагадаємо, мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

«Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя трудився, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не старалися і не бруднили репутацію Міші», – написала вона.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

23-річний вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

У серпні Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили в нього, заборонена в Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. Наразі Челсі проводить власне розслідування, а Мудрик співпрацює з клубом.

Зауважимо, що Згідно з правилами FA, гравця мають право тимчасово відсторонити, надаючи йому змогу пояснення до ухвалення остаточного рішення.

Джерело
Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг Михайло Мудрик

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