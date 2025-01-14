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Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
За повідомленнями джерел, у Марокко уже вбито кілька тисяч бродячих собак

Собак можуть знищити, щоб вулиці Марокко під час турніру виглядали привабливішими для футбольних уболівальників

Влада Марокко планує знищити понад три мільйони бродячих собак для розчищення вулиць у рамках підготовки до проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє The Sun з посиланням на петицію Міжнародної коаліції із захисту тварин.

Стверджується, що собак можуть знищити, щоб вулиці Марокко під час турніру виглядали привабливішими для футбольних уболівальників. За повідомленнями джерел, уже вбито кілька тисяч бродячих собак, їх кількість з наближенням чемпіонату світу може зрости до трьох мільйонів.

Автори петиції заявили, що після того, як країну обрали однією з країн-господарок чемпіонату світу з футболу, кількість розправ над тваринами зросла. За інформацією коаліції, державні служби вилову тварин у Марокко винищують тварин шляхом отруєння через ін'єкції або додавання отрути у їжу. Також собак відстрілюють, а потім відвозять до спеціальних закладів.

«Існує безліч гуманних альтернатив щодо контролю популяції вуличних собак, а також низка авторитетних міжнародних організацій, які з радістю допоможуть марокканській владі в реалізації таких програм. Немає виправдання жахливій ​​кампанії жорстокості, яка проводиться заради футболу. Я закликаю вас використати своє становище, щоб негайно покласти цьому кінець, і заслужити повагу та подяку люблячій футбол громадськості в усьому світі», – заявила британський етолог та антрополог, посол миру ООН Джейн Гудолл у листі до ФІФА.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ФІФА затвердила Марокко, Португалію та Іспанію як країни-господарки чемпіонату світу 2030 року, по одній грі турніру приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. Матчі турніру пройдуть на 20 стадіонах, шість із них знаходяться у Марокко.

Як повідомлялося, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Ексзахиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Олексій Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні минулого року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу тварини Африка Марокко

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