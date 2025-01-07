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Роналду запропонували несподівану пропозицію продовження кар'єри

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Роналду запропонували несподівану пропозицію продовження кар'єри
Кріштіану Роналду
фото: EPA-EFE

Кріштіану Роналду запропонували пограти у чемпіонаті Молдови

Молдавська «Дачія Буюкань» зробила пропозицію португальському вінгеру «Аль-Насра» Кріштіану Роналду, який поки що не продовжив контракт із саудівським клубом.

«Кріштіану Роналду не продовжив контракт з Аль-Насром і вже цієї зими буде доступний для пропозицій. Ми, в Академії «Дачія Буюкані», вважаємо, що найкраще рішення для продовження ігрової кар'єри – це наш клуб, з багатьох причин.

Перш за все йому не доведеться звикати до інших кольорів, ми продовжуємо грати у жовто-синьому. Після закінчення кар'єри ми обіцяємо Кріштіану місце в адміністрації клубу в якості міжнародного бренда Амбасадора академії або тренера дитячих груп (адже потрібно десь починати кар'єру, перш ніж ти отримаєш аналогічну посаду у «Манчестер Юнайтед» або «Реалі»). Кріштіану, чекаємо тебе у себе», – йдеться у заяві клубу.

За підсумками 14 турів молдавської Суперліги Дачія посідає передостаннє сьоме місце у турнірній таблиці.

Слід нагадати, що перемовини керівництва «Аль-Насра» із Саудівської Аравії з Роналду розпочнуться вже найближчим часом. У цьому сезоні Роналду відіграв 19 матчів, забив 16 голів та зробив 3 асисти. Чинний контракт Кріштіану з «Аль-Насром» завершується влітку 2025 року.

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Джерело
Теги: Молдова Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ Саудівська Аравія

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