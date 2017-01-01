Італійський телеканал покаже матч «Ювентус» - «Торіно» без коментатoра через страйк

Телеканал страйкує через те, що не отримав права на трансляції матчів Чемпіонату світу-2018

Rai Sport покаже матч Кубка Італії між «Ювентусом» і «Торіно» без коментатора. Причиною такого рішення є страйк коментаторів і журналістів каналу. У зв'язку з цим, крім коментаря по ходу гри, не буде також включень з бровки поля і інтерв'ю. Редакція Rai Sport проводить страйк у зв'язку з тим, що вперше в історії



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Rai Sport

Телеканал страйкує через те, що не отримав права на трансляції матчів Чемпіонату світу-2018

Rai Sport покаже матч Кубка Італії між «Ювентусом» і «Торіно» без коментатора.

Причиною такого рішення є страйк коментаторів і журналістів каналу. У зв'язку з цим, крім коментаря по ходу гри, не буде також включень з бровки поля і інтерв'ю.

Редакція Rai Sport проводить страйк у зв'язку з тим, що вперше в історії не отримала права на трансляції матчів чемпіонату світу, який наступного літа пройде на Росії.

В Італії ЧС-2018 покаже тільки телекомпанія Mediaset.

Матч «Ювентус» - «Торіно» в 1/4 фіналу Кубка Італії відбудеться в середу, 3 січня.

Джерело: depo сектор