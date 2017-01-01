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    Італійський телеканал покаже матч «Ювентус» - «Торіно» без коментатoра через страйк

    Телеканал страйкує через те, що не отримав права на трансляції матчів Чемпіонату світу-2018
    Rai Sport покаже матч Кубка Італії між «Ювентусом» і «Торіно» без коментатора. Причиною такого рішення є страйк коментаторів і журналістів каналу. У зв'язку з цим, крім коментаря по ходу гри, не буде також включень з бровки поля і інтерв'ю. Редакція Rai Sport проводить страйк у зв'язку з тим, що вперше в історії
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Rai Sport
    Rai Sport

    Телеканал страйкує через те, що не отримав права на трансляції матчів Чемпіонату світу-2018

    Rai Sport покаже матч Кубка Італії між «Ювентусом» і «Торіно» без коментатора.

    Причиною такого рішення є страйк коментаторів і журналістів каналу. У зв'язку з цим, крім коментаря по ходу гри, не буде також включень з бровки поля і інтерв'ю.

    Редакція Rai Sport проводить страйк у зв'язку з тим, що вперше в історії не отримала права на трансляції матчів чемпіонату світу, який наступного літа пройде на Росії.

    В Італії ЧС-2018 покаже тільки телекомпанія Mediaset.

    Матч «Ювентус» - «Торіно» в 1/4 фіналу Кубка Італії відбудеться в середу, 3 січня.

    Джерело: depo сектор

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