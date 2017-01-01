Італійський телеканал покаже матч «Ювентус» - «Торіно» без коментатoра через страйк
- Вчора, 22:27
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Rai Sport
Телеканал страйкує через те, що не отримав права на трансляції матчів Чемпіонату світу-2018
Rai Sport покаже матч Кубка Італії між «Ювентусом» і «Торіно» без коментатора.
Причиною такого рішення є страйк коментаторів і журналістів каналу. У зв'язку з цим, крім коментаря по ходу гри, не буде також включень з бровки поля і інтерв'ю.
Редакція Rai Sport проводить страйк у зв'язку з тим, що вперше в історії не отримала права на трансляції матчів чемпіонату світу, який наступного літа пройде на Росії.
В Італії ЧС-2018 покаже тільки телекомпанія Mediaset.
Матч «Ювентус» - «Торіно» в 1/4 фіналу Кубка Італії відбудеться в середу, 3 січня.
Джерело: depo сектор