Яремчук оформив першу результативну дію у чемпіонаті Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Яремчук оформив першу результативну дію у чемпіонаті Франції
Роман Яремчук асистував чемпіону світу-2018 Корентену Толіссо
фото: ФК «Ліон»

Персональний успіх українця не гарантував позитивний результат команді

«Ліон» форварда збірної України Романа Яремчука поступився «Страсбуру» в 23-му турі французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Українець розпочав поєдинок на лаві запасних. Екскерманич донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека випустив нападника в другому таймі. На той час «ткачі» поступалися двома м'ячами.

Ельзасці відкрили рахунок перед перервою – Годо замкнув простріл Морейри. Закріпив перевагу «Страсбур» на старті другої половини. Це асистент у першому голі Морейра наважився на дальній удар.

Натомість Яремчуку вистачило всього хвилини на полі, щоб допомогти розмочити рахунок. Він протягнув м'яч лівим флангом і зряче віддав у центр штрафного. Там був Толіссо, який у два дотики відправив сферу в сітку.

Проте, бодай вирвати нічию «Ліону» не судилося. Під завісу зустрічі Панічеллі реалізував одинадцятиметровий. Команда Фонсеки та Яремчука зазнала першої з початку грудня поразки в усіх турнірах, але залишиться третьою у Лізі 1.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

