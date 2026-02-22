Церемонія закриття Олімпіади-2026: пряма трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор відбудеться у Вероні

Сьогодні, 22 лютого 2026 року, у італійській Вероні відбувається церемонія закриття Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор нестимуть українські лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. Вони є одними з небагатьох представників, які лишилися в олімпійському селищі, адже заключна дисципліна цього виду фристайлу, змішана команда, пройшла у суботу, 21 лютого 2026 року.

Пряма трансляція церемонії закриття Олімпіади-2026

Церемонія закриття Олімпіади-2026 транслюється на «Суспільне Спорт», Eurosport, а також YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Церемонія закриття Олімпійських ігор: що відомо

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо відбудеться 22 лютого 2026 року о 21:30. Усупереч традиції проводити фінал у головному місті Ігор, шоу прийме велична «Арена ді Верона» – давньоримський амфітеатр, побудований ще у 30 році нашої ери. Вибір локації підкреслює італійську ідентичність, поєднуючи тисячолітню історію з інноваціями майбутнього.

Художній керівник церемонії Альфредо Аккатіно назвав шоу «Краса в дії». За його словами, подія стане гімном італійському духу, творчості та винахідливості, поєднуючи сучасні технології з глибокими емоціями.

Важливою частиною вечора стане офіційна передача олімпійської естафети наступним господарям – Французьким Альпам, які приймуть зимову Олімпіаду-2030. Це зроблять мери Мілана та Кортіни-д'Ампеццо Джузеппе Сала та Джанлука Лоренці, передавши олімпійський прапор президенту Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Вона, у свою чергу, віддасть прапор меру Ніцци Крістіану Естрозі.

Спеціальні гості церемонії закриття Олімпіади-2026

Організатори вже підтвердили участь кількох італійських зірок, які представляють різні грані сучасної культури та мають досвід виступів на міжнародній арені. Серед них:

Акілле Лауро – епатажний співак і автор пісень, який представляв Сан-Марино на Євробаченні-2022 у Турині з рок-хітом Stripper;

Габрі Понте – всесвітньо відомий діджей та продюсер, який захищав кольори Сан-Марино на Євробаченні-2025 у Базелі з піснею Tutta l'Italia, яка неодноразово гралася на різних аренах під час пауз у змаганнях, а також стала офіційним гімном італійської хокейної збірної на домашній Олімпіаді;

Бенедетта Поркаролі – популярна італійська акторка, що стане частиною театралізованого дійства.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.