Олімпіада-2026. Хто здобув перемогу в медальному заліку?

Учетверте поспіль на перше місце за кількістю нагород на зимових олімпіадах вийшла Норвегія

Норвегія стала найкращою країною в медальному заліку Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Завдяки яким видам спорту тріумфували норвежці?

Найбільшу кількість нагород Норвегією було здобуто в лижних дисциплінах. Зокрема, у лижних перегонах спортсмени вибороли 14 медалей: сім золотих, дві срібні та п'ять бронзових. Примітно, що шість медалей найвищого ґатунку завоював Йоганнес Гесфлот Клебо. Біатлон також став одним із найуспішніших видів спорту: тут здобуто 11 нагород, серед яких три золоті, п'ять срібних і три бронзові медалі.

У лижному двоборстві тричі піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу Єнс Луурос Офтебру, здобувши три золоті медалі. У стрибках з трампліна Норвегія п'ять медалей: дві золоті, дві срібні та одну бронзову. Майже всі вони припали на жіночу частину команди, зокрема, на Анну Стрьом. Також медалі норвежці здобули у фристайлі (два золота), у ковзанярському спорті (одну золоту, дві срібні та одну бронзову) та в гірськолижному спорті (одну срібну та одну бронзову).

Загалом у всіх зазначених видах спорту команда виборола 41 медаль, серед яких 18 золотих, 12 срібних і 11 бронзових. Це стало новим рекордом як за кількістю золота, так і за кількістю медалей, побивши попереднє досягнення Ігор у Пекіні.

Які країни увійшли до трійки?

Друге місце посіла команда США, якій пророкували боротьбу з Норвегією за перемогу. Однак американці втратили забагато золотих шансів під час першого тижня Олімпіади, не встигнувши надолужити у кінці форуму. За останні п'ять днів Ігор в Італії одна з найчисельніших команд назбирала стільки ж медалей найвищої проби (шість), як і за всі дні до цього. Американцям вдалося здобути нагороди в фристайлі, ковзанярському спорті, гірськолижному спорті, фігурному катанні, хокеї, бобслеї, лижних перегонах, сноубордингу, керлінгу, санному спорті та шорт-треку. У підсумку з результатом у 12 золотих, 12 срібних та дев'ять бронзових медалей США встановило новий рекорд за кількістю золота.

Третє місце мало кілька претендентів. До початку Олімпіади на нього розглядалася команда Німеччини з сильними санно-бобслейними видами, яка в підсумку не зуміла себе показати на повні потужності у санному спорті. Була близькою до трійки команда Італії, яка фантастично добре розпочала домашні Ігри, але за останній тиждень виборола лише два золота. У підсумку піднятися на цю сходинку зуміла команда Нідерландів. Маючи конкурентних спортсменів лише у двох ковзанярських видах спорту, шорт-треку та «довгому» треку, помаранчевим вдалося майже повністю реалізувати свої шанси, обійшовши Італію за кількістю срібних медалей. У ковзанярському спорті країна попри невдалий старт виборола 13 медалей, а у шорт-треку – 7. Це і допомогло їй уперше в історії піднятися до топ-3, перевершивши четверте місце з Саппоро 1972.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.