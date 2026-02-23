Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026 завершилася. Фінальний перелік усіх медалістів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура

Айлін Ейлін Гу завдяки золоту в останній день Олімпіади стала найтитулованішою фристайлісткою в історії
фото: Reuters

Медалі на Олімпіаді 2026 вибороли представники 29 країн

У неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті. 

Нижче представлено перелік усіх спортсменів, які виборювали медалі головного спортивного форуму чотириріччя. 

Усі медалісти Олімпійських ігор 2026

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
7 лютого
Гірські лижі Швидкісний спуск, чоловіки Франьо Фон Аллмен (Швейцарія) Джованні Францоні (Італія) Домінік Паріс (Італія)
Лижні перегони Скіатлон, жінки Фріда Карлссон (Швеція) Ебба Андерсон (Швеція) Хайді Венг (Норвегія)
Ковзани 3000 м, жінки Франческа Лоллобріджида (Італія) Рагне Віклюнд (Норвегія) Валері Мальте (Канада)
Стрибки з трампліну Нормальний трамплін, жінки Анна Стрьом (Норвегія) Ніка Превц (Словенія) Нозомі Маруяма (Японія)
Сноубординг Бігейр, чоловіки Кіра Кімура (Японія) Рьома Кімата (Японія) Їмінь Су (Китай)
8 лютого
Гірські лижі Швидкісний спуск, жінки Брізі Джонсон (США) Емма Айхер (Німеччина) Софія Годжа (Італія)
Лижні перегони Скіатлон, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Маттіс Деслож (Франція) Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія)
Біатлон Змішана естафета Франція Італія Німеччина
Сноубординг Паралельний гігантський слалом, жінки Зузана Мадерова (Чехія) Сабін Пайєр (Австрія) Луція Д'Альмассо (Італія)
Сноубординг Паралельний гігантський слалом, чоловіки Бенджамін Карл (Австрія) Сан-кьом Кім (Південна Корея) Тервел Замфіров (Болгарія)
Ковзани 5000 м, чоловіки Сандер Айтрем (Норвегія) Методей Жилек (Чехія) Ріккардо Лорелло (Італія)
Санний спорт Одномісні сани, чоловіки Макс Лангенган (Німеччина) Йонас Мюллер (Австрія) Домінік Фішналлер (Італія)
Фігурне катання Командний турнір США Японія Грузія
9 лютого
Фристайл Слоупстайл, жінки Матильда Гремо (Швейцарія) Айлін Ейлін Гу (Китай) Меган Олдгем (Канада)
Гірські лижі Командна комбінація, чоловіки Швейцарія 2 (Франьо фон Аллмен, Танґі Неф)

Австрія 1 (Вінсент Кріхмайр, Мануель Феллер),

Швейцарія 1 (Марко Одерматт, Лоїс Меїльяр)

 Не нагороджувалася
Ковзани 1000 м, жінки Ютта Лердам (Нідерланди) Фемке Кок (Нідерланди) Міхо Тахагі (Японія)
Трамплін Нормальний трамплін, чоловіки Філіпп Раймунд (Німеччина) Кацпер Томашяк (Польща)

Грегор Дешванден (Швейцарія),

Рен Нікайдо (Японія)
Сноубординг Біг-ейр, жінки Кокомо Мурасе (Японія) Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) Сон-ин Ю (Південна Корея)
10 лютого
Шорт-трек Змішана естафета Італія Канада Бельгія
Лижні перегони Особистий спринт, класика, жінки Лінн Сван (Швеція)

Йонна Сундлінг (Швеція)

 Майя Дальквіст (Швеція)
Фристайл Слоупстайл, чоловіки Бірк Рууд (Норвегія)

Алекс Голл (США)

 Лука Харрінгтон (Нова Зеландія)
Біатлон Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки Йоган-Олав Ботн (Норвегія)

Ерік Перро (Франція)

 Стурла Легрейд (Норвегія)
Лижні перегони Особистий спринт, класика, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)

Бен Огден (США)

 Оскар Опстад Віке (Норвегія)
Гірські лижі Командна комбінація, жінки Австрія 2 (Аріадне Редлер, Катаріна Губер)

Німеччина (Кіра Вайдле-Вінкельман, Емма Айхер)

 США (Жаклін Вайлс, Пола Мольцан)
Керлінг Змішані двійки Швеція

США

 Італія
Санний спорт Одномісні сани, жінки Юлія Таубіц (Німеччина)

Еліна Бота (Латвія)

 Ешлі Фаркухарсон (США)
Трамплін Змішана команда Словенія Норвегія Японія
11 лютого
Гірські лижі Супергігант, чоловіки Франьо фон Аллмен (Швейцарія) Раян Кохран-Зігль (США) Марко Одерматт (Швейцарія)
Лижне двоборство Нормальний Гундерсен Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) Йоганнес Лампартер (Австрія) Ееро Гірвонен (Фінляндія)
Біатлон Індивідуальна гонка, 15 км, жінки Жулія Сімон (Франція) Лу Жанмонно (Франція) Лора Хрістова (Болгарія)
Фристайл Могул, жінки Елізабет Лемлі (США) Джейлін Кауф (США) Перрін Ляфон (Франція)
Ковзани 1000 м, чоловіки Джордан Штольц (США) Єннінг де Бо (Нідерланди) Чжон'янь Нінь (Китай)
Санний спорт Двомісні сани, жінки Андреа Фьоттер, Маріон Обергофер (Італія) Даяна Айтбергер, Магдалена Матчіна (Німеччина) Селіна Егле, Лара Міхаела Кіпп (Австрія)
Санний спорт Двомісні сани, чоловіки Еммануель Рідер, Сімон Кайнцвальднер (Італія) Томас Штой, Вольфганг Кіндль (Австрія) Тобіас Вендль, Тобіас Арльт (Німеччина)
Фігурне катання Танці на льоду Лоранс Фурньє Бодрі, Гійом Сізерон (Франція) Меган Чок, Еван Бейтс (США) Пайпер Гіллес, Поль Пуарьє (Канада)
12 лютого
Гірські лижі Супергігант, жінки Федеріка Бріньйоне (Італія) Роман Мірадолі (Франція) Корнелія Гюттер (Австрія)
Фристайл Могул, чоловіки Купер Вудс (Австралія) Мікаель Кінзбері (Канада) Ікума Хорішима (Японія)
Лижні перегони Гонка з роздільним стартом, жінки Фріда Карлссон (Швеція) Ебба Андерссон (Швеція) Джессіка Діггінс (США)
Сноубординг Сноубордкрос, чоловіки Алессандро Геммерле (Австрія) Еліот Гронден (Канада) Якуб Дузек (Австрія)
Ковзани 5000 м, жінки Франческа Лоллобріджида (Італія) Мерел Конейн (Нідерланди) Рагне Віклюнд (Норвегія)
Санний спорт Командна естафета Німеччина Австрія Італія
Сноубординг Гафпайп, жінки Га-он Чхве (Південна Корея) Хлоя Кім (США) Міцукі Оно (Японія)
Шорт-трек 500 м, жінки Ксандра Фельзебур (Нідерланди) Аріанна Фонтана (Італія) Кортні Саро (Канада)
Шорт-трек 1000 м, чоловіки Єнс ван’т Ваут (Нідерланди) Лон Сунь (Китай) Чонгун Рім (Південна Корея)
13 лютого
Лижні перегони Гонка з роздільним стартом, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Маттіс Деложес (Франція) Айнар Хедегарт (Норвегія)
Біатлон Спринт, чоловіки Кантен Фійон Майє (Франція) Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) Стурла Легрейд (Норвегія)
Сноубординг Сноубордкрос, жінки Джозі Бафф (Австралія) Єва Адамчикова (Чехія)  Мікела Мойолі (Італія) 
Ковзани 10000 м, чоловіки Методей Їлек (Чехія) Володимир Семирунний (Польща)  Йорріт Бергсма (Нідерланди)
Сноубординг Гафпайп, чоловіки Юто Тоцука (Японія)  Скотті Джеймс (Австралія) Рюсей Ямада (Японія)
Скелетон Чоловіки Метт Вестон (Велика Британія)  Аксель Юнгк (Німеччина) Крістофер Гротер (Німеччина)
Фігурне катання Одиночне катання, чоловіки Міхаїл Шайдоров (Казахстан) Юма Кагіяма (Японія) Шунь Сато (Японія)
14 лютого
Фристайл Парний могул, жінки Джакара Ентоні (Австралія) Джейлін Кауф (США) Елізабет Лемлі (США)
Лижні перегони Естафета, жінки Норвегія Швеція Фінляндія
Гірські лижі Гігантський слалом, чоловіки Лукас Браатен Пінейро (Бразилія) Марко Одерматт (Швейцарія) Лоїк Мейяр (Швейцарія)
Біатлон Спринт, жінки Марен Кіркейде (Норвегія) Осіян Мішелон (Франція) Лу Жанмонно (Франція)
Ковзани 500 м, чоловіки Джордан Штольц (США) Єнінг де Бо (Нідерланди) Лоран Дюбрейль (Канада)
Скелетон Жінки Джанін Флок (Австрія) Сюзанне Крер (Німеччина) Жаклін Пфайфер (Німеччина)
Трамплін Великий трамплін, чоловіки Домен Превц (Словенія) Рен Нікайдо (Японія) Кацпер Томашяк (Польща)
Шорт-трек 1500 м, чоловіки Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) Хван Де Хон (Південна Корея) Робертс Крузбергс (Латвія)
15 лютого
Біатлон Переслідування, жінки Ліза Вітоцці (Італія) Марен Кіркейде (Норвегія) Суві Мінкінен (Фінляндія)
Біатлон Переслідування, чоловіки Мартін Понсілуома (Швеція) Стурла Легрейд (Норвегія) Емільян Жаклян (Франція)
Фристайл Парний могул, чоловіки Мікаель Кінзбері (Канада) Ікума Хорішима (Японія) Метт Грехем (Австралія)
Лижні перегони Естафета, чоловіки Норвегія Франція Італія
Гірські лижі Гігантський слалом, жінки Федеріка Бріньйоне (Італія)

Сара Гектор (Швеція)

Теа Луїз Ст'єрнсунд (Норвегія)

 Не нагороджувалася
Сноубординг Сноубордкрос, змішані команди Велика Британія 1

Італія 1

 Франція 2
Ковзани 500 м, жінки Фемке Кок (Нідерланди) Ютта Лердам (Нідерланди) Міко Тахагі (Японія)
Скелетон Змішані команди Табіта Стокер, Метт Вестон (Велика Британія) Сюзанне Крер, Аксель Юнгк (Німеччина) Жаклін Пфайфер, Крістофер Гротер (Німеччина)
Трамплін Великий трамплін, жінки Анна Стрьом (Норвегія) Ейрін Квандаль (Норвегія) Ніка Превц (Словенія)
16 лютого
Шорт-трек 1000 м, жінки Ксандра Фельзебур (Нідерланди) Кортні Саро (Канада) Джилі Кім (Південна Корея)
Гірські лижі спорт Слалом, чоловіки Лоїк Мейяр (Швейцарія) Фабіо Гштрайн (Австрія) Генрік Крістоферсен (Норвегія)
Трамплін Суперкоманда, чоловіки Австрія Польща Норвегія
Фристайл Бігейр, жінки Меган Олдем (Канада) Айлін Ейлін Гу (Китай) Флора Табанеллі (Італія)
Бобслей Монобоб, жінки Елана Мейєрс Тейлор (США) Лаура Нольте (Німеччина) Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)
Фігурне катання  Спортивні пари Ріку Міура, Рюїчі Кіхара (Японія) Анастасія Метьолкіна, Лука Берулава (Грузія) Мінерва Фаб'єн Газе, Нікіта Володін (Німеччина)
17 лютого
Двоборство Великий Гундерсен Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) Йоганнес Лампартер (Австрія) Ілька Герола (Фінляндія)
Біатлон Естафета, чоловіки Франція Норвегія Швеція
Ковзани Командне переслідування, чоловіки Італія США Китай
Ковзани Командне переслідування, жінки Канада Нідерланди Японія
Фристайл Бігейр, чоловіки Тормод Фростад (Норвегія) Мак Форгенд (США) Матей Свансер (Австрія)
Бобслей Двійки, чоловіки Двійка Йоганнеса Лохнера (Німеччина) Двійка Франческо Фрідріха (Німеччина) Двійка Адама Аммура (Німеччина)
18 лютого
Лижні перегони Командний спринт, чоловіки Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст (Швеція) Надя Келін, Надін Фендріх (Швейцарія) Лаура Гіммлер, Колетта Ридзек (Німеччина)
Лижні перегони Командний спринт, жінки Айнар Гедегарт, Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Бен Огден, Гус Шумахер (США) Еліа Барп, Федеріко Пеллегріно (Італія)
Сноубординг Слоупстайл, чоловіки Їмінь Су (Китай) Тайга Хасегава (Японія) Джейк Кантер (США)
Гірські лижі Слалом, жінки Мікаела Шиффрін (США) Каміль Раст (Швейцарія) Анна Свенн Ларссон (Швеція)
Фристайл Лижна акробатика, жінки Меньтао Су (Китай) Даніель Скотт (Австралія) Ці Шао (Китай)
Біатлон Естафета, жінки Франція Швеція Норвегія
Сноубординг Слоупстайл, жінки Марі Фукада (Японія) Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) Кокомо Мурасе (Японія)
Шорт-трек Естафета, жінки Південна Корея Італія Канада
Шорт-трек 500, чоловіки Стівен Дюбуа (Канада) Мелле ван'т Ваут (Нідерланди) Єнс ван'т Ваут (Нідерланди)
19 лютого
Лижний альпінізм Спринт, жінки Маріанн Фаттон (Швейцарія) Емілі Гарроп (Франція) Ана Алонсо Родрігес (Іспанія)
Двоборство Командний спринт Андреас Скоглунд, Єнс Луурас Офтебру (Норвегія) Ілька Герола, Ееро Гірвонен (Фінляндія) Штефан Реттенегер, Йоганнес Лампартер (Австрія)
Лижний альпінізм Спринт, чоловіки Оріон Кардона Коль (Іспанія) Нікіта Філіппов (АІН) Тібо Ансельме (Франція)
Ковзани 1500 м, чоловіки Чжоньян Нінь (Китай) Джордан Штольц (США) К'єльд Нойс (Нідерланди)
Фігурне катання Одиночне катання, жінки Аліса Лью (США) Каорі Сакамото (Японія) Амі Накаї (Японія)
Хокей Жінки США Канада Швейцарія
20 лютого
Фристайл Лижний крос, жінки Даніела Майєр (Німеччина) Фанні Сміт (Швейцарія) Сандра Неслюнд (Швеція)
Біатлон Масстарт, чоловіки Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) Стурла Легрейд (Норвегія) Кантан Фійон Майє (Франція)
Фристайл Лижна акробатика, чоловіки Сінді Ван (Китай) Ное Рот (Швейцарія) Тянма Лі (Китай)
Ковзани 1500 м, жінки Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди) Рагне Віклюнд (Норвегія) Валері Мальте (Канада)
Фристайл Гафпайп, чоловіки Алекс Феррейра (США) Генрі Сілдару (Естонія) Брендан Маккей (Канада)
Шорт-трек Естафета, чоловіки Нідерланди Південна Корея Італія
Шорт-трек 1500 м, жінки Джилі Кім (Південна Корея) Мінчон Чхве (Південна Корея) Корінн Стоддард (США)
21 лютого
Лижні перегони Масстарт, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія) Еміль Іверсен (Норвегія)
Фристайл Лижний крос, чоловіки Сімоне Деромедіс (Італія) Федеріко Томазоні (Італія) Алекс Фіва (Швейцарія)
Біатлон Масстарт, жінки Осіян Мішелон (Франція) Жулія Сімон (Франція) Тереза Воборнікова (Чехія)
Фристайл Лижна акробатика, змішана команда США Швейцарія Китай
Ковзани Масстарт, чоловіки Йорріт Бергсма (Нідерланди) Віктор Гальд Торуп (Данія) Андреа Джованіні (Італія)
Ковзани Масстарт, жінки Марейке Груневауд (Нідерланди) Івані Блонден (Канада) Мія Манджанелло (США)
Лижний альпінізм Змішана естафета Франція Швейцарія Іспанія
Керлінг Чоловіки Канада Велика Британія Швейцарія
Бобслей Двійки, жінки Екіпаж Лаури Нольте (Німеччина) Екіпаж Лізи Буквіц (Німеччина) Екіпаж Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)
22 лютого
Лижні перегони Масстарт, жінки Ебба Андерссон (Швеція) Хайді Венг (Норвегія) Надя Келін (Швейцарія)
Фристайл Гафпайп, жінки Айлін Ейлін Гу (Китай) Фаньхуй Лі (Китай) Зої Аткін (Велика Британія)
Керлінг Жінки Швеція Швейцарія Канада
Бобслей Четвірки, чоловіки Екіпаж Йоганнеса Лохнера (Німеччина) Екіпаж Франческо Фрідріха (Німеччина) Екіпаж Міхаеля Фогта (Швейцарія)
Хокей Чоловіки США Канада Фінляндія

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.

