Олімпіада 2026 завершилася. Фінальний перелік усіх медалістів
Медалі на Олімпіаді 2026 вибороли представники 29 країн
У неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Про це повідомляє «Главком».
Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті.
Нижче представлено перелік усіх спортсменів, які виборювали медалі головного спортивного форуму чотириріччя.
Усі медалісти Олімпійських ігор 2026
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|7 лютого
|Гірські лижі
|Швидкісний спуск, чоловіки
|Франьо Фон Аллмен (Швейцарія)
|Джованні Францоні (Італія)
|Домінік Паріс (Італія)
|Лижні перегони
|Скіатлон, жінки
|Фріда Карлссон (Швеція)
|Ебба Андерсон (Швеція)
|Хайді Венг (Норвегія)
|Ковзани
|3000 м, жінки
|Франческа Лоллобріджида (Італія)
|Рагне Віклюнд (Норвегія)
|Валері Мальте (Канада)
|Стрибки з трампліну
|Нормальний трамплін, жінки
|Анна Стрьом (Норвегія)
|Ніка Превц (Словенія)
|Нозомі Маруяма (Японія)
|Сноубординг
|Бігейр, чоловіки
|Кіра Кімура (Японія)
|Рьома Кімата (Японія)
|Їмінь Су (Китай)
|8 лютого
|Гірські лижі
|Швидкісний спуск, жінки
|Брізі Джонсон (США)
|Емма Айхер (Німеччина)
|Софія Годжа (Італія)
|Лижні перегони
|Скіатлон, чоловіки
|Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Маттіс Деслож (Франція)
|Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія)
|Біатлон
|Змішана естафета
|Франція
|Італія
|Німеччина
|Сноубординг
|Паралельний гігантський слалом, жінки
|Зузана Мадерова (Чехія)
|Сабін Пайєр (Австрія)
|Луція Д'Альмассо (Італія)
|Сноубординг
|Паралельний гігантський слалом, чоловіки
|Бенджамін Карл (Австрія)
|Сан-кьом Кім (Південна Корея)
|Тервел Замфіров (Болгарія)
|Ковзани
|5000 м, чоловіки
|Сандер Айтрем (Норвегія)
|Методей Жилек (Чехія)
|Ріккардо Лорелло (Італія)
|Санний спорт
|Одномісні сани, чоловіки
|Макс Лангенган (Німеччина)
|Йонас Мюллер (Австрія)
|Домінік Фішналлер (Італія)
|Фігурне катання
|Командний турнір
|США
|Японія
|Грузія
|9 лютого
|Фристайл
|Слоупстайл, жінки
|Матильда Гремо (Швейцарія)
|Айлін Ейлін Гу (Китай)
|Меган Олдгем (Канада)
|Гірські лижі
|Командна комбінація, чоловіки
|Швейцарія 2 (Франьо фон Аллмен, Танґі Неф)
|
Австрія 1 (Вінсент Кріхмайр, Мануель Феллер),
Швейцарія 1 (Марко Одерматт, Лоїс Меїльяр)
|Не нагороджувалася
|Ковзани
|1000 м, жінки
|Ютта Лердам (Нідерланди)
|Фемке Кок (Нідерланди)
|Міхо Тахагі (Японія)
|Трамплін
|Нормальний трамплін, чоловіки
|Філіпп Раймунд (Німеччина)
|Кацпер Томашяк (Польща)
|
Грегор Дешванден (Швейцарія),
Рен Нікайдо (Японія)
|Сноубординг
|Біг-ейр, жінки
|Кокомо Мурасе (Японія)
|Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія)
|Сон-ин Ю (Південна Корея)
|10 лютого
|Шорт-трек
|Змішана естафета
|Італія
|Канада
|Бельгія
|Лижні перегони
|Особистий спринт, класика, жінки
|Лінн Сван (Швеція)
|
Йонна Сундлінг (Швеція)
|Майя Дальквіст (Швеція)
|Фристайл
|Слоупстайл, чоловіки
|Бірк Рууд (Норвегія)
|
Алекс Голл (США)
|Лука Харрінгтон (Нова Зеландія)
|Біатлон
|Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки
|Йоган-Олав Ботн (Норвегія)
|
Ерік Перро (Франція)
|Стурла Легрейд (Норвегія)
|Лижні перегони
|Особистий спринт, класика, чоловіки
|Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|
Бен Огден (США)
|Оскар Опстад Віке (Норвегія)
|Гірські лижі
|Командна комбінація, жінки
|Австрія 2 (Аріадне Редлер, Катаріна Губер)
|
Німеччина (Кіра Вайдле-Вінкельман, Емма Айхер)
|США (Жаклін Вайлс, Пола Мольцан)
|Керлінг
|Змішані двійки
|Швеція
|
США
|Італія
|Санний спорт
|Одномісні сани, жінки
|Юлія Таубіц (Німеччина)
|
Еліна Бота (Латвія)
|Ешлі Фаркухарсон (США)
|Трамплін
|Змішана команда
|Словенія
|Норвегія
|Японія
|11 лютого
|Гірські лижі
|Супергігант, чоловіки
|Франьо фон Аллмен (Швейцарія)
|Раян Кохран-Зігль (США)
|Марко Одерматт (Швейцарія)
|Лижне двоборство
|Нормальний Гундерсен
|Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
|Йоганнес Лампартер (Австрія)
|Ееро Гірвонен (Фінляндія)
|Біатлон
|Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
|Жулія Сімон (Франція)
|Лу Жанмонно (Франція)
|Лора Хрістова (Болгарія)
|Фристайл
|Могул, жінки
|Елізабет Лемлі (США)
|Джейлін Кауф (США)
|Перрін Ляфон (Франція)
|Ковзани
|1000 м, чоловіки
|Джордан Штольц (США)
|Єннінг де Бо (Нідерланди)
|Чжон'янь Нінь (Китай)
|Санний спорт
|Двомісні сани, жінки
|Андреа Фьоттер, Маріон Обергофер (Італія)
|Даяна Айтбергер, Магдалена Матчіна (Німеччина)
|Селіна Егле, Лара Міхаела Кіпп (Австрія)
|Санний спорт
|Двомісні сани, чоловіки
|Еммануель Рідер, Сімон Кайнцвальднер (Італія)
|Томас Штой, Вольфганг Кіндль (Австрія)
|Тобіас Вендль, Тобіас Арльт (Німеччина)
|Фігурне катання
|Танці на льоду
|Лоранс Фурньє Бодрі, Гійом Сізерон (Франція)
|Меган Чок, Еван Бейтс (США)
|Пайпер Гіллес, Поль Пуарьє (Канада)
|12 лютого
|Гірські лижі
|Супергігант, жінки
|Федеріка Бріньйоне (Італія)
|Роман Мірадолі (Франція)
|Корнелія Гюттер (Австрія)
|Фристайл
|Могул, чоловіки
|Купер Вудс (Австралія)
|Мікаель Кінзбері (Канада)
|Ікума Хорішима (Японія)
|Лижні перегони
|Гонка з роздільним стартом, жінки
|Фріда Карлссон (Швеція)
|Ебба Андерссон (Швеція)
|Джессіка Діггінс (США)
|Сноубординг
|Сноубордкрос, чоловіки
|Алессандро Геммерле (Австрія)
|Еліот Гронден (Канада)
|Якуб Дузек (Австрія)
|Ковзани
|5000 м, жінки
|Франческа Лоллобріджида (Італія)
|Мерел Конейн (Нідерланди)
|Рагне Віклюнд (Норвегія)
|Санний спорт
|Командна естафета
|Німеччина
|Австрія
|Італія
|Сноубординг
|Гафпайп, жінки
|Га-он Чхве (Південна Корея)
|Хлоя Кім (США)
|Міцукі Оно (Японія)
|Шорт-трек
|500 м, жінки
|Ксандра Фельзебур (Нідерланди)
|Аріанна Фонтана (Італія)
|Кортні Саро (Канада)
|Шорт-трек
|1000 м, чоловіки
|Єнс ван’т Ваут (Нідерланди)
|Лон Сунь (Китай)
|Чонгун Рім (Південна Корея)
|13 лютого
|Лижні перегони
|Гонка з роздільним стартом, чоловіки
|Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Маттіс Деложес (Франція)
|Айнар Хедегарт (Норвегія)
|Біатлон
|Спринт, чоловіки
|Кантен Фійон Майє (Франція)
|Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
|Стурла Легрейд (Норвегія)
|Сноубординг
|Сноубордкрос, жінки
|Джозі Бафф (Австралія)
|Єва Адамчикова (Чехія)
|Мікела Мойолі (Італія)
|Ковзани
|10000 м, чоловіки
|Методей Їлек (Чехія)
|Володимир Семирунний (Польща)
|Йорріт Бергсма (Нідерланди)
|Сноубординг
|Гафпайп, чоловіки
|Юто Тоцука (Японія)
|Скотті Джеймс (Австралія)
|Рюсей Ямада (Японія)
|Скелетон
|Чоловіки
|Метт Вестон (Велика Британія)
|Аксель Юнгк (Німеччина)
|Крістофер Гротер (Німеччина)
|Фігурне катання
|Одиночне катання, чоловіки
|Міхаїл Шайдоров (Казахстан)
|Юма Кагіяма (Японія)
|Шунь Сато (Японія)
|14 лютого
|Фристайл
|Парний могул, жінки
|Джакара Ентоні (Австралія)
|Джейлін Кауф (США)
|Елізабет Лемлі (США)
|Лижні перегони
|Естафета, жінки
|Норвегія
|Швеція
|Фінляндія
|Гірські лижі
|Гігантський слалом, чоловіки
|Лукас Браатен Пінейро (Бразилія)
|Марко Одерматт (Швейцарія)
|Лоїк Мейяр (Швейцарія)
|Біатлон
|Спринт, жінки
|Марен Кіркейде (Норвегія)
|Осіян Мішелон (Франція)
|Лу Жанмонно (Франція)
|Ковзани
|500 м, чоловіки
|Джордан Штольц (США)
|Єнінг де Бо (Нідерланди)
|Лоран Дюбрейль (Канада)
|Скелетон
|Жінки
|Джанін Флок (Австрія)
|Сюзанне Крер (Німеччина)
|Жаклін Пфайфер (Німеччина)
|Трамплін
|Великий трамплін, чоловіки
|Домен Превц (Словенія)
|Рен Нікайдо (Японія)
|Кацпер Томашяк (Польща)
|Шорт-трек
|1500 м, чоловіки
|Єнс ван'т Ваут (Нідерланди)
|Хван Де Хон (Південна Корея)
|Робертс Крузбергс (Латвія)
|15 лютого
|Біатлон
|Переслідування, жінки
|Ліза Вітоцці (Італія)
|Марен Кіркейде (Норвегія)
|Суві Мінкінен (Фінляндія)
|Біатлон
|Переслідування, чоловіки
|Мартін Понсілуома (Швеція)
|Стурла Легрейд (Норвегія)
|Емільян Жаклян (Франція)
|Фристайл
|Парний могул, чоловіки
|Мікаель Кінзбері (Канада)
|Ікума Хорішима (Японія)
|Метт Грехем (Австралія)
|Лижні перегони
|Естафета, чоловіки
|Норвегія
|Франція
|Італія
|Гірські лижі
|Гігантський слалом, жінки
|Федеріка Бріньйоне (Італія)
|
Сара Гектор (Швеція)
Теа Луїз Ст'єрнсунд (Норвегія)
|Не нагороджувалася
|Сноубординг
|Сноубордкрос, змішані команди
|Велика Британія 1
|
Італія 1
|Франція 2
|Ковзани
|500 м, жінки
|Фемке Кок (Нідерланди)
|Ютта Лердам (Нідерланди)
|Міко Тахагі (Японія)
|Скелетон
|Змішані команди
|Табіта Стокер, Метт Вестон (Велика Британія)
|Сюзанне Крер, Аксель Юнгк (Німеччина)
|Жаклін Пфайфер, Крістофер Гротер (Німеччина)
|Трамплін
|Великий трамплін, жінки
|Анна Стрьом (Норвегія)
|Ейрін Квандаль (Норвегія)
|Ніка Превц (Словенія)
|16 лютого
|Шорт-трек
|1000 м, жінки
|Ксандра Фельзебур (Нідерланди)
|Кортні Саро (Канада)
|Джилі Кім (Південна Корея)
|Гірські лижі спорт
|Слалом, чоловіки
|Лоїк Мейяр (Швейцарія)
|Фабіо Гштрайн (Австрія)
|Генрік Крістоферсен (Норвегія)
|Трамплін
|Суперкоманда, чоловіки
|Австрія
|Польща
|Норвегія
|Фристайл
|Бігейр, жінки
|Меган Олдем (Канада)
|Айлін Ейлін Гу (Китай)
|Флора Табанеллі (Італія)
|Бобслей
|Монобоб, жінки
|Елана Мейєрс Тейлор (США)
|Лаура Нольте (Німеччина)
|Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)
|Фігурне катання
|Спортивні пари
|Ріку Міура, Рюїчі Кіхара (Японія)
|Анастасія Метьолкіна, Лука Берулава (Грузія)
|Мінерва Фаб'єн Газе, Нікіта Володін (Німеччина)
|17 лютого
|Двоборство
|Великий Гундерсен
|Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
|Йоганнес Лампартер (Австрія)
|Ілька Герола (Фінляндія)
|Біатлон
|Естафета, чоловіки
|Франція
|Норвегія
|Швеція
|Ковзани
|Командне переслідування, чоловіки
|Італія
|США
|Китай
|Ковзани
|Командне переслідування, жінки
|Канада
|Нідерланди
|Японія
|Фристайл
|Бігейр, чоловіки
|Тормод Фростад (Норвегія)
|Мак Форгенд (США)
|Матей Свансер (Австрія)
|Бобслей
|Двійки, чоловіки
|Двійка Йоганнеса Лохнера (Німеччина)
|Двійка Франческо Фрідріха (Німеччина)
|Двійка Адама Аммура (Німеччина)
|18 лютого
|Лижні перегони
|Командний спринт, чоловіки
|Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст (Швеція)
|Надя Келін, Надін Фендріх (Швейцарія)
|Лаура Гіммлер, Колетта Ридзек (Німеччина)
|Лижні перегони
|Командний спринт, жінки
|Айнар Гедегарт, Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Бен Огден, Гус Шумахер (США)
|Еліа Барп, Федеріко Пеллегріно (Італія)
|Сноубординг
|Слоупстайл, чоловіки
|Їмінь Су (Китай)
|Тайга Хасегава (Японія)
|Джейк Кантер (США)
|Гірські лижі
|Слалом, жінки
|Мікаела Шиффрін (США)
|Каміль Раст (Швейцарія)
|Анна Свенн Ларссон (Швеція)
|Фристайл
|Лижна акробатика, жінки
|Меньтао Су (Китай)
|Даніель Скотт (Австралія)
|Ці Шао (Китай)
|Біатлон
|Естафета, жінки
|Франція
|Швеція
|Норвегія
|Сноубординг
|Слоупстайл, жінки
|Марі Фукада (Японія)
|Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія)
|Кокомо Мурасе (Японія)
|Шорт-трек
|Естафета, жінки
|Південна Корея
|Італія
|Канада
|Шорт-трек
|500, чоловіки
|Стівен Дюбуа (Канада)
|Мелле ван'т Ваут (Нідерланди)
|Єнс ван'т Ваут (Нідерланди)
|19 лютого
|Лижний альпінізм
|Спринт, жінки
|Маріанн Фаттон (Швейцарія)
|Емілі Гарроп (Франція)
|Ана Алонсо Родрігес (Іспанія)
|Двоборство
|Командний спринт
|Андреас Скоглунд, Єнс Луурас Офтебру (Норвегія)
|Ілька Герола, Ееро Гірвонен (Фінляндія)
|Штефан Реттенегер, Йоганнес Лампартер (Австрія)
|Лижний альпінізм
|Спринт, чоловіки
|Оріон Кардона Коль (Іспанія)
|Нікіта Філіппов (АІН)
|Тібо Ансельме (Франція)
|Ковзани
|1500 м, чоловіки
|Чжоньян Нінь (Китай)
|Джордан Штольц (США)
|К'єльд Нойс (Нідерланди)
|Фігурне катання
|Одиночне катання, жінки
|Аліса Лью (США)
|Каорі Сакамото (Японія)
|Амі Накаї (Японія)
|Хокей
|Жінки
|США
|Канада
|Швейцарія
|20 лютого
|Фристайл
|Лижний крос, жінки
|Даніела Майєр (Німеччина)
|Фанні Сміт (Швейцарія)
|Сандра Неслюнд (Швеція)
|Біатлон
|Масстарт, чоловіки
|Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія)
|Стурла Легрейд (Норвегія)
|Кантан Фійон Майє (Франція)
|Фристайл
|Лижна акробатика, чоловіки
|Сінді Ван (Китай)
|Ное Рот (Швейцарія)
|Тянма Лі (Китай)
|Ковзани
|1500 м, жінки
|Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди)
|Рагне Віклюнд (Норвегія)
|Валері Мальте (Канада)
|Фристайл
|Гафпайп, чоловіки
|Алекс Феррейра (США)
|Генрі Сілдару (Естонія)
|Брендан Маккей (Канада)
|Шорт-трек
|Естафета, чоловіки
|Нідерланди
|Південна Корея
|Італія
|Шорт-трек
|1500 м, жінки
|Джилі Кім (Південна Корея)
|Мінчон Чхве (Південна Корея)
|Корінн Стоддард (США)
|21 лютого
|Лижні перегони
|Масстарт, чоловіки
|Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія)
|Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія)
|Еміль Іверсен (Норвегія)
|Фристайл
|Лижний крос, чоловіки
|Сімоне Деромедіс (Італія)
|Федеріко Томазоні (Італія)
|Алекс Фіва (Швейцарія)
|Біатлон
|Масстарт, жінки
|Осіян Мішелон (Франція)
|Жулія Сімон (Франція)
|Тереза Воборнікова (Чехія)
|Фристайл
|Лижна акробатика, змішана команда
|США
|Швейцарія
|Китай
|Ковзани
|Масстарт, чоловіки
|Йорріт Бергсма (Нідерланди)
|Віктор Гальд Торуп (Данія)
|Андреа Джованіні (Італія)
|Ковзани
|Масстарт, жінки
|Марейке Груневауд (Нідерланди)
|Івані Блонден (Канада)
|Мія Манджанелло (США)
|Лижний альпінізм
|Змішана естафета
|Франція
|Швейцарія
|Іспанія
|Керлінг
|Чоловіки
|Канада
|Велика Британія
|Швейцарія
|Бобслей
|Двійки, жінки
|Екіпаж Лаури Нольте (Німеччина)
|Екіпаж Лізи Буквіц (Німеччина)
|Екіпаж Кейлі Армбрастер Гамфріс (США)
|22 лютого
|Лижні перегони
|Масстарт, жінки
|Ебба Андерссон (Швеція)
|Хайді Венг (Норвегія)
|Надя Келін (Швейцарія)
|Фристайл
|Гафпайп, жінки
|Айлін Ейлін Гу (Китай)
|Фаньхуй Лі (Китай)
|Зої Аткін (Велика Британія)
|Керлінг
|Жінки
|Швеція
|Швейцарія
|Канада
|Бобслей
|Четвірки, чоловіки
|Екіпаж Йоганнеса Лохнера (Німеччина)
|Екіпаж Франческо Фрідріха (Німеччина)
|Екіпаж Міхаеля Фогта (Швейцарія)
|Хокей
|Чоловіки
|США
|Канада
|Фінляндія
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.
