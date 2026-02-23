Олімпіада 2026 завершилася. Фінальний перелік усіх медалістів

У неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті.

Нижче представлено перелік усіх спортсменів, які виборювали медалі головного спортивного форуму чотириріччя.

Усі медалісти Олімпійських ігор 2026