Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вісім легіонерок тримали виклик до збірної України на відбір до Мундіалю-2027

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Вісім легіонерок тримали виклик до збірної України на відбір до Мундіалю-2027
Жіноча збірна України тренуватиметься в Антальї
фото: УАФ

Головна тренерка футбольної команди Ія Андрущак визначалася зі списком запрошених на старт кваліфікації

Жіноча збірна України визначилася зі складом на збори перед відбором до чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Виклик до лав «синьо-жовтих» отримали вісім легіонерок. Вони виступають за клуби з Канади, Туреччини, Франції, Чехії та Шотландії. Базовим клубом збірної став харківський «Металіст 1925», звідки приїдуть 9 футболісток.

Склад жіночої збірної України на поєдинки кваліфікації до ЧС-2027

Воротарки: Катерина Боклач («Нант», Франція), Дарина Бондарчук («Металіст 1925»), Катерина Самсон («Сістерс»), Дар'я Келюшик («Колос»).

Захисниці: Катерина Корсун («Славія», Чехія), Любов Шматко («Фомгет», Туречина), Соломія Куп'як («Колос»), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі – «Металіст 1925»).

Півзахисниці: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» ), Яна Калініна («Сістерс»), Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів (усі – «Металіст 1925»).

Нападниці: Роксолана Кравчук («Славія», Чехія), Інна Глущенко («Лілль», Франція), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Таня Бойчук («Монреаль Роузес», Канада), Дар'я Івкова («Сістерс»).

Старт підготовки запланований на сьогодні, 22 лютого. Команда Ії Андрущак готуватиметься до поєдинків кваліфікації до ЧС-2027 у турецькій Антальї. Там же «синьо-жовті» приймуть Англію (3 березня) і Іспанію (7 березня) у відборі.

Жіноча збірна України в 2026 році

Навесні розпочнеться новий розіграш Ліги націй, який водночас буде відбором на ЧС-2027. «Синьо-жовті» потрапили в квартет A3, де їхніми суперницями будуть Іспанія, Англія та Ісландія.

Перший матч українські футболістки зіграють 3 березня проти англійок. Оскільки вітчизняні команди змушені грати на міжнародній арені за межами України, то домашнім стадіоном підопічних Андрущак стане арена «Мардан» у турецькій Антальї.

Двоколовий турнір триватиме до середини червня. На чемпіонат світу гарантовано потрапить переможець групи. Трійка інших збірних гратиме в плей-офф, а найгірша команда водночас вилетить у Дивізіон B Ліги націй.

Тим часом чоловіча збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Колос» попросив вибачення за поведінку свого футболіста
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
17 лютого, 17:21
Юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В
Юнацька збірна України з футболу завершила виступи на турнірі у Хорватії
16 лютого, 13:19
УЄФА продовжує переказувати кошти країні-агресору
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
12 лютого, 16:18
Після закінчення бійки гра не була продовжена
Гра між російським та китайським футбольними клубами закінчилася масовою бійкою
11 лютого, 19:19
Буено виступав за «Реал» з 1959 до 1971 року
Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»
7 лютого, 23:48
Сергій Кривцов провів за збірну України 34 матчі
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
4 лютого, 16:47
Олександр зіграв близько 15 хвилин
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
27 сiчня, 15:19
За словами мера міста, винуватці стрільби з'явилися під кінець матчу
У Мексиці понад десяток футбольних вболівальників загинули після матчу
26 сiчня, 14:01
Українки мають в активі 792,5 бала
Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжує перебувати в топ-3 світового рейтингу
23 сiчня, 19:21

Новини

«Шахтар» відновив сезон перемогою над «Карпатами» з хет-триком резервіста
«Шахтар» відновив сезон перемогою над «Карпатами» з хет-триком резервіста
Вісім легіонерок тримали виклик до збірної України на відбір до Мундіалю-2027
Вісім легіонерок тримали виклик до збірної України на відбір до Мундіалю-2027
Церемонія закриття Олімпіади-2026: усі деталі події
Церемонія закриття Олімпіади-2026: усі деталі події
Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка
Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua