Вісім легіонерок тримали виклик до збірної України на відбір до Мундіалю-2027

Головна тренерка футбольної команди Ія Андрущак визначалася зі списком запрошених на старт кваліфікації

Жіноча збірна України визначилася зі складом на збори перед відбором до чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Виклик до лав «синьо-жовтих» отримали вісім легіонерок. Вони виступають за клуби з Канади, Туреччини, Франції, Чехії та Шотландії. Базовим клубом збірної став харківський «Металіст 1925», звідки приїдуть 9 футболісток.

Склад жіночої збірної України на поєдинки кваліфікації до ЧС-2027

Воротарки: Катерина Боклач («Нант», Франція), Дарина Бондарчук («Металіст 1925»), Катерина Самсон («Сістерс»), Дар'я Келюшик («Колос»).

Захисниці: Катерина Корсун («Славія», Чехія), Любов Шматко («Фомгет», Туречина), Соломія Куп'як («Колос»), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі – «Металіст 1925»).

Півзахисниці: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» ), Яна Калініна («Сістерс»), Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів (усі – «Металіст 1925»).

Нападниці: Роксолана Кравчук («Славія», Чехія), Інна Глущенко («Лілль», Франція), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Таня Бойчук («Монреаль Роузес», Канада), Дар'я Івкова («Сістерс»).

Старт підготовки запланований на сьогодні, 22 лютого. Команда Ії Андрущак готуватиметься до поєдинків кваліфікації до ЧС-2027 у турецькій Антальї. Там же «синьо-жовті» приймуть Англію (3 березня) і Іспанію (7 березня) у відборі.

Жіноча збірна України в 2026 році

Навесні розпочнеться новий розіграш Ліги націй, який водночас буде відбором на ЧС-2027. «Синьо-жовті» потрапили в квартет A3, де їхніми суперницями будуть Іспанія, Англія та Ісландія.

Перший матч українські футболістки зіграють 3 березня проти англійок. Оскільки вітчизняні команди змушені грати на міжнародній арені за межами України, то домашнім стадіоном підопічних Андрущак стане арена «Мардан» у турецькій Антальї.

Двоколовий турнір триватиме до середини червня. На чемпіонат світу гарантовано потрапить переможець групи. Трійка інших збірних гратиме в плей-офф, а найгірша команда водночас вилетить у Дивізіон B Ліги націй.

Тим часом чоловіча збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.