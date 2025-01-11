Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Головними успіхами в кар’єрі українця стали дві поспіль перемоги на етапах Критеріума Дофіне-2021
Іменитий український велогонщик Марк Падун завершив кар’єру в віці 28 років. Про це свідчить його сторінка на статистичному порталі ProCyclingStats.
Датою завершення кар’єри вказано 31 грудня 2024 року. Саме того дня завершився контракт Падуна з командою Corratec Vini Fantini, в складі якої він провів минулий сезон.
За весь 2024 рік Падун провів лише 6 гоночних днів (останній – 30 червня), в яких двічі зійшов з дистанції, одного разу не вписався в ліміт часу, найкращий результат – 161 місце на першому етапі Тіррено – Адріатико.
У листопаді легенда українського велоспорту Ярослав Попович в інтерв’ю «Чемпіону» розповів про те, що Падун під час сезону зник і не виходив на зв’язок зі своєю командою.
Професійна кар’єра Марка Падуна розпочалася в 2017 році, окрім Corratec Vini Fantini він також виступав у командах Світового туру – Bahrain Victorious і ED Education.
Головними успіхами в кар’єрі українця стали дві поспіль перемоги на етапах Критеріума Дофіне-2021, перемога на етапі Туру Альп-2018, а також потрапляння у топ-3 на етапах Джиро д’Італія-2020 і Вуельти-2018.
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