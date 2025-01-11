Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Падун під час сезону зник і не виходив на зв’язок зі своєю командою
фото з відкритих джерел

Головними успіхами в кар’єрі українця стали дві поспіль перемоги на етапах Критеріума Дофіне-2021

Іменитий український велогонщик Марк Падун завершив кар’єру в віці 28 років. Про це свідчить його сторінка на статистичному порталі ProCyclingStats.

Датою завершення кар’єри вказано 31 грудня 2024 року. Саме того дня завершився контракт Падуна з командою Corratec Vini Fantini, в складі якої він провів минулий сезон.

За весь 2024 рік Падун провів лише 6 гоночних днів (останній – 30 червня), в яких двічі зійшов з дистанції, одного разу не вписався в ліміт часу, найкращий результат – 161 місце на першому етапі Тіррено – Адріатико.

У листопаді легенда українського велоспорту Ярослав Попович в інтерв’ю «Чемпіону» розповів про те, що Падун під час сезону зник і не виходив на зв’язок зі своєю командою.

Професійна кар’єра Марка Падуна розпочалася в 2017 році, окрім Corratec Vini Fantini він також виступав у командах Світового туру – Bahrain Victorious і ED Education.

Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру фото 1

Головними успіхами в кар’єрі українця стали дві поспіль перемоги на етапах Критеріума Дофіне-2021, перемога на етапі Туру Альп-2018, а також потрапляння у топ-3 на етапах Джиро д’Італія-2020 і Вуельти-2018.

Раніше призерка Олімпіади з РФ достроково завершила кар'єру через батька, ліквідованого ЗСУ. 

Також титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру. 

Читайте також:

Теги: Ярослав Попович Марк Падун Джиро д’Італія перемога ліміт велоспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну, повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
31 грудня, 2024, 20:10
У війні між Росією і Україною проявилися не тільки проблемні для нас тенденції, але були і позитивні тренди
Політичні тенденції 2024 року
31 грудня, 2024, 16:40
Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону
Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО
28 грудня, 2024, 23:51
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
26 грудня, 2024, 00:57
Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу
Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим
22 грудня, 2024, 11:44
Олександр Усик
«Усім матерям України». Що сказав Усик одразу після перемоги
22 грудня, 2024, 04:21
Тімоті Снайдер: Максимально досяжний сценарій – це поразка Росії. І я гадаю, що Росія може бути переможена
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
17 грудня, 2024, 14:33
Успішна атака БпЛА на нафтобазу у Орлі
Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі
14 грудня, 2024, 04:03
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 2024, 18:21

Новини

Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
100K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
57K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
15K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua