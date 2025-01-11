Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Мозес Ітаума бажає розділити ринг з Олександром Усиком
20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) хотів би опинитися на рингу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО), навіть якщо це буде спаринг. Про це боксер розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.
«Буде приємно розділити ринг з Усиком, навіть якщо це буде спаринг. Я хочу розділити з ним ринг. Я ділив ринг з усіма, хто зараз на головній сцені. Єдиний, кого мені справді не вистачає – це Усик», – сказав Ітаума.
Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.
Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу у надважкій вазі.
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