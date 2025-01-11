Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця

У суботу, 11 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди невеликий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. На решті території вночі без опадів, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 11 січня фото: Укргідрометцентр

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.