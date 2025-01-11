Головна Новини
search button user button menu button

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Прогноз погоди на 11 січня
фото з відкритих джерел

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця

У суботу, 11 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди невеликий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. На решті території вночі без опадів, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 11 січня
Прогноз погоди на 11 січня
фото: Укргідрометцентр

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Читайте також:

Теги: Україна Київщина Київ Укргідрометцентр погода Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка відновлюється другий рік поспіль у надскладних умовах
Головні економічні підсумки 2024 року. Ми недооцінили фактор продовження війни, але… Авторська стаття
30 грудня, 2024, 08:00
Пацієнти відзначають, що процедура отримання медичних послуг стала складнішою
Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування
12 грудня, 2024, 18:03
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
13 грудня, 2024, 17:43
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки
15 грудня, 2024, 09:06
Євген Клопотенко та Акім Галімов зняли кулінарне шоу у Лаврі
Зйомки кулінарного шоу у Лаврі. Клопотенко відповів на критику
16 грудня, 2024, 10:33
Сергій Богачук здобув IBF Continental у першій середній вазі у поєдинку з британцем Ішмаелем Девісом
Український боксер Богачук здобув перемогу перед боєм Усика та Ф’юрі
21 грудня, 2024, 23:54
Місячна кількість опадів у січні очікується 32-79 мм
Яким буде перший місяць 2025 року: прогноз синоптиків
25 грудня, 2024, 17:23
Росіяни захопили Іванівку та село Шевченко
Окупанти активізувалися на Харківщині – DeepState
7 сiчня, 06:45
Вальтонен зауважила, що Україні варто прагнути до повноцінного членства в НАТО, бо «ніхто не знає, що й коли може статися»
Глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України
9 сiчня, 04:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
24K
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
16K
«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
13K
Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу
12K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua