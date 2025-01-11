Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують

Южаніна стверджує, що більша частина коштів для армії залишається на рахунках НБУ без використання

Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив майже 12,3 млрд грн

Протягом 2024 року на спеціальний рахунок у Національному банку України, відкритий для підтримки Збройних сил України, надійшло близько 16 мільярдів грн. Однак досі на потреби ЗСУ було перераховано лише третину від цієї суми – 5,9 млрд грн. Більша частина коштів залишається на рахунках НБУ без використання, заявляє народний депутат Ніна Южаніна.

«Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку склав майже 12,3 млрд грн. Чому ці кошти залишаються на рахунку, а не працюють на оборону?», – задалася питанням Южаніна.

Згідно з її даними, у 2024 році кошти зі спецрахунку переказали низці відомств. Міноборони України – 2 962 мільйони грн; Держспецзв'язку – 1 917,47 мільйона грн, СБУ - 475 мільйонів грн; ГУР - 261,3 мільйона грн тощо.

Загалом, за словами Южаніної, за весь час війни військові частини отримали менше 1% від 38 мільярдів гривень, які перераховувалися на потреби оборони зі спецрахунку.

«У березні 2024 року урядом узагалі було зупинено можливість перерахування коштів із цього рахунку військовим частинам для задоволення першочергових потреб», – зазначає Южаніна.

Нардепка від партії «Європейська Солідарність» заявила, що у Верховній Раді України блокуються всі пропозиції фракції щодо збільшення частки військового ПДФО, «який автоматично спрямовується військовим частинам».

Приватні пожертвування на підтримку військових зусиль України цього року суттєво скоротилися. Благодійні організації повідомляють про зменшення внесків через економічні труднощі та втому населення від війни.

До слова, Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України.