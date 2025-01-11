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Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Таїсія протягом року боролась з раком

У складі футзальної збірної України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022

Українська футзалістка Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року. Як інформує Асоціація футзалу України, дівчина протягом року боролась з раком.

За часи своєї карʼєри Бабенко була відома своїми виступами за футзальну «Ніку» та «ПЗМС», футбольні команди «Лідер» та ЖФК «Ворскла», а також виступами за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання «Майстра спорту міжнародного класу»

«Це непоправна втрата для всього українського футзалу. Асоціація футзалу України приносить співчуття усім рідним та близьким Таїсії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син. 

У себе в Instagram переможець чемпіонату Черкаської області й віцечемпіон Першої ліги опублікував короткий сторіс, де повідомив про трагедію.

«Не можу в це повірити. Болить. Дуже болить. Танюшка моя. Ти так любила життя. Скільки в нас було планів і в одну мить... Не вірю! Біль назавжди», – написав Гончаренко.

Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу. Роман залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки.

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. Вона сама виявила ущільнення у грудях. Обстеження у мамолога, включно з УЗД, мамографією та біопсією, підтвердили, що пухлина була злоякісною.

Прощання відбудеться 10.01 у Полтаві у морзі обласної лікарні об 11:00.

Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку фото 1

Нагадаємо, півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років. Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

«Минулими вихідними ми отримали жахливу новину про те, що наш гравець несподівано помер у п'ятницю, 27 грудня. Вся родина «Ройтлінгена» глибоко засмучена та вражена. Його друзі по команді, всі співробітники клубу сумують разом із рідними Луки, які втратили близьку людину. Наші думки з його сім'єю, друзями та товаришами. Просимо поважати приватне життя сім'ї Луки у цей непростий час», – йдеться у заяві клубу.

А  4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років. 

Теги: рак футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ хвороба смерть

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