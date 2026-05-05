Ястремська з матчболами програла матч росіянці на старті «тисячника» в Римі

Українка зазнала дошкульної поразки в першому колі змагань

Третя ракетка України Даяна Ястремська поступилася нейтральній тенісистці Анастасії Захаровій на Internazionali d'Italia. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок розтягнувся на три сети. У першій партії гору взяла українка. Ястремська обмінялася брейками з опоненткою на початку та в середині відрізку. Та в десятому геймі вона ще раз виграла подачу Захарової та повела за сетами.

На початку другої партії Ястремська швидко створила гандикап (3:0). Утім, розвинути успіх вона не змогла. Більше того, «нейтралка» зуміла повернутися в гру (5:5), а потім взагалі дотиснула українську тенісистку з чотирма брейками проти трьох.

Нарешті в третьому сеті суперниці йшли нога в ногу. Навіть на програні власні подачі відразу відповідали взаємністю. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там у відрив пішла Ястремська (6:1), та реалізувати зібрані матчболи вона не змогла та прикро програла.

Internazionali d'Italia. 1-й раунд

Анастасія Захарова (нейтр.) – Даяна Ястремська (Україна) – 4:6, 7:5, 7:6

До слова, Олександра Олійникова пробилася в друге коло «тисячника» в Римі. У першому раунді українська тенісистка вибила хорватку Марчінко (6:1, 6:3). Наступною її суперницею буде данська спортсменка Клара Таусон.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк знялася з турніру в Римі через травму стегна. Українка не встигла зіграти в столиці Італії бодай матч. Вона вирішила зосередитися на відновленні до Відкритого чемпіонату Франції.