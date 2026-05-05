Олійникова впевнено вийшла до другого раунду турніру в Римі

Українка здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірах WTA 1000

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 68) успішно стартувала на грунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому раунді українка у двох сетах переграла представницю Хорватії Петру Марчінко (WTA 69) за 1 годину та 14 хвилин.

У другій партій Олександра двічі поступалася з брейком, однак виправила ситуацію на свою користь. За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Олійникова взяла реванш у Марчінко за минулорічну поразку на 75-тисячнику в Загребі.

Олександра вперше у кар'єрі виступає на кортах Риму. Для Олійникової ця п'ята перемога на рівні Туру та перша на тисячниках.

Наступною суперницею Олександри буде 18-та сіяна Клара Таусон (Данія, WTA 18), з якою українка раніше ніколи не грала.

WTA 1000. Рим. 1/64 фіналу

Петра Марчінко (Хорватія) – Олександра Олійникова (Україна) 1:6, 3:6

Олійникова стала першою українкою, яка виграла матч в основній сітці турніру в Римі 2026 року. Олександра приєдналася до Еліни Світоліної, яка стартує у столиці Італії з другого кола.

Нагадаємо, Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.

У Римі Костюк отримала 23-й номер посіву і мала пропускати перше коло. Її стартовий матч мав відбутися у п’ятницю, 8 травня.