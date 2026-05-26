«Не почув гонг». Тренер Верхувена заявив, що рефері бою з Усиком визнав зупинку помилкою

Артем Худолєєв
Усик переміг Верховена в 11 раунді
фото: Getty Images
Пітер Ф'юрі: Чи помилився рефері? Абсолютно

Тренер Ріко Верхувена Пітер Ф'юрі прокоментував зупинення поєдинку нідерландця з українцем Олександром Усиком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал iFL TV.

«Чи помилився рефері? Абсолютно. Хороша річ, про що всі не знають, полягає в тому, що Марк, це його ім'я... Він летів зі мною назад, і я поговорив із ним. Найкращий спосіб вирішити спірне питання це поставити питання, чи не так? Задати людині, яка вчинила дію. Очевидно, Ріко це мій боєць, це мій інтерес, хочу дізнатися, чому він зупинив бій після гонгу.

Сказав Марку: «Ти зробив помилку». Він сказав мені щось важливе. Сказав: «Пітере, я не почув гонг». І я відповів, що вірю, тому що теж не почув гонг (сміється).

Все відбувалося моментально. Я назву це справжньою помилкою. Ви не можете звинуватити людину в чомусь. Це було б безглуздо. Фактів немає. Я поговорив із ним – він чесно сказав, що не почув гонг», – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.

Теги: Олександр Усик бокс

