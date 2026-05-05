Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі

Дарія Снігур не зуміла пройти кваліфікацію на турнірі в Римі

Українка у трьох сетах поступилася Ноемі Базілетті

Українська тенісистка Дарія Снігур (WTA 95) не зуміла вийти в основну сітку грунтового турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У фіналі кваліфікації Снігур у трьох сетах зазнала поразки від 427-ї ракетки світу Ноемі Базілетті (Італія). Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години і протягом зустрічі реалізувала третину з 15 брейк-пойнтів, програвши сім геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що у другому сеті на тай-брейку Снігур вдалося відіграти три матчболи суперниці.

Дарія вп’яте зіграла у кваліфікації турніру WTA 1000. Два тижні тому в Мадриді вона вперше пробилася до основи.

WTA 1000. Рим. Кваліфікація. Фінал

Ноемі Базілетті (Італія) – Дарія Снігур (Україна) 6:3, 6:7 (8:10), 6:4

Дарія вперше у кар'єрі виступила на кортах Риму. На старті відбору Снігур пройшла Саміру Де Стефано. У фіналі кваліфікації турніру в Римі також зіграє ще одна українка Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 68) успішно стартувала на грунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. У першому раунді українка у двох сетах переграла представницю Хорватії Петру Марчінко – 1:6, 3:6.

Олійникова стала першою українкою, яка виграла матч в основній сітці турніру в Римі 2026 року. Олександра приєдналася до Еліни Світоліної, яка стартує у столиці Італії з другого кола. У першому колі також зіграють Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.

Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.