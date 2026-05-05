Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
Минулого тижня українка перемогла на тисячнику в Мадриді
Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 в Римі через травму стегна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.
Костюк пропускає турнір в Римі: що відомо
Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.
У Римі Костюк отримала 23-й номер посіву і мала пропускати перше коло. Її стартовий матч мав відбутися у п’ятницю, 8 травня.
В основній сітці турніру в Римі залишається чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.
До них можуть доєднатися Дарія Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальних матчах кваліфікації.
Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна потрапила до посіву та розпочне виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.
Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло
- Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло
- Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.
