Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна

Святослав Василик
фото: Getty Images

Минулого тижня українка перемогла на тисячнику в Мадриді

Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 в Римі через травму стегна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Костюк пропускає турнір в Римі: що відомо

Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.

У Римі Костюк отримала 23-й номер посіву і мала пропускати перше коло. Її стартовий матч мав відбутися у п’ятницю, 8 травня.

В основній сітці турніру в Римі залишається чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

До них можуть доєднатися Дарія Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальних матчах кваліфікації.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна потрапила до посіву та розпочне виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

  • Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
    Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
    Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
    Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
    Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
    Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.

Читайте також:

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

