Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна

Марта Костюк пропускає турнір в Римі через травму

Минулого тижня українка перемогла на тисячнику в Мадриді

Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 в Римі через травму стегна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт БТУ.

Костюк пропускає турнір в Римі: що відомо

Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.

У Римі Костюк отримала 23-й номер посіву і мала пропускати перше коло. Її стартовий матч мав відбутися у п’ятницю, 8 травня.

В основній сітці турніру в Римі залишається чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

До них можуть доєднатися Дарія Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальних матчах кваліфікації.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна потрапила до посіву та розпочне виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова

Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками

Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова

Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.