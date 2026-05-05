Екстренер Ястремської підтримав прихильницю Путіна, яка розплакалася після фіналу з Костюк

Після поразки від Костюк у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді Андрєєва не змогла стримати сльози

Сербський фахівець Саша Бажин, тренер російської тенісистки Діани Шнайдер, який раніше працював з українкою Даяною Ястремською, підтримав 19-річну росіянку Мірру Андрєєву. Про це повідомляє «Главком».

Після поразки від українки Марти Костюк у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді Андрєєва не змогла стримати сльози під час урочистої церемонії.

Заява Бажина

«Усі ті, хто критикує Мірру за сльози після поразки у фіналі, ніколи не присвячували своє життя будь-чому. Вони ніколи не займалися ніякими видами спорту змагання і, очевидно, не розуміють, що означає віддати всі сили і все одно зазнати поразки. Щоб досягти успіху, потрібно ненавидіти поразку, і вона має завдавати болю. Я просто сподіваюся, що вона не перестане отримувати радість від перемог і не сприйматиме перемоги як щось звичайне. Видатні гравці іноді схильні забувати про це», – написав Бажин.

Підтримка Андрєєвою Путіна

Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.