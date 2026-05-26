Збірна України з хокею дізналась усіх потенційних суперників на Чемпіонаті світу 2027

Святослав Василик
Збірна України з хокею повернулася в елітний дивізіон вперше з 2007 року
фото: ФХУ
Чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться 14-30 травня в Німеччині

Збірна України з хокею дізналася повний список суперників в елітному дивізіоні Чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

За підсумками виступів у дивізіоні IA Чемпіонату світу 2026 Україна вийшла в елітний дивізіон Чемпіонату світу з хокею. Також за підсумками сезону-2026 до еліти підвищився Казахстан, який повернувся до топдивізіону після річної перерви.

Суперники України у еліті Чемпіонату світу 2027 мали визначитись за підсумками групового етапу першості 2026 року. Першою місце у топдивізіоні втратила Велика Британія, яка без очок завершила цьогорічний турнір. Також після поразки від Словенії (1:5) своє місце втратила Італія.

Таким чином після пониження у класі Італії та Великої Британії, визначились усі учасники ЧС-2027 в елітному дивізіоні – місця цих збірних посядуть Україна і Казахстан.

Усі учасники Чемпіонату світу 2027 в елітному дивізіоні:

  • Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Латвія, США, Угорщина, Канада, Норвегія, Чехія, Словаччина, Швеція, Словенія, Данія, Казахстан, Україна

Нагадаємо, вперше з 2007 року збірна України з хокею змогла повернутися до елітного дивізіону Чемпіонату світу з хокею. «Синьо-жовті» впродовж турніру здобули три перемоги у п'яти матчах, а ще в одній грі, проти Казахстану, поступилися у серії булітів.

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом. У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

Востаннє «синьо-жовті» виступали на топрівні у 2007 році. Загалом Україна провела в еліті дев’ять сезонів (1999-2007 роки), а найкращим результатом залишається 9-те місце на Чемпіонаті світу 2002.

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував вихід команди до елітного дивізіону за підсумками Чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA.

