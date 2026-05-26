Прем'єр-ліга підтвердила зняття відомої команди з турніру

Антон Федорців

Команда Володимира Шарана отримала подарунок долі
фото: ФК «Олександрія»
Віцечемпіон України минулого сезону отримав шанс врятуватися від вильоту

Українська Прем'єр-ліга розглянула заяву львівського «Руха» з проханням виключити основну команд зі змагань сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У вівторок відбулися загальні збори учасників Прем'єр-ліги. Клуби дивізіону схвалили зняття «жовто-чорних» зі змагань. Оскільки в чемпіонаті зіграли всі тури, то результати матчів за участі львів'ян збережуть.

Утім, «Рух» не братиме участі в перехідних матчах за місце в УПЛ на новий сезон. Його замінить «Олександрія». Підопічні Володимира Шарана посіли передостанню сходинку та повинні були вилетіти з елітного дивізіону.

Проте, тепер віцечемпіон кампанії 2024/25 позмагається за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Суперником «Олександрії» стане третя команда Першої ліги. Нею буде або київський «Лівий Берег», або одеський «Чорноморець».

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко. 

