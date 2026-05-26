Готельний номер американського тенісиста затопило перед його першим матчем на «Ролан Гарросі»

Алекс Мікельсен був змушений переселятися незадовго до важливого матчу на турнірі

Молодий американський тенісист Алекс Міхельсен розповів, як його підготовка до стартового матчу на «Ролан Гаррос» була зіпсована через нічну пригоду у готелі. Про це повідомляє «Главком».

Неприємна ситуація Мікельсена

За п'ять хвилин до опівночі 21-річний спортсмен, який уже лежав у ліжку, виявив, що стельова панель кондиціонера стрімко наповнюється водою. Після того як він доторкнувся до неї, вода хлинула прямо в кімнату. Через серйозний витік Міхельсену довелося посеред ночі збирати речі та здійснити чотири виснажливі ходки між другим і четвертим поверхами, щоб переселитися в інший номер. Фітнес-браслет зафіксував суттєвий брак сну, проте американець, який мав грати першим запуском уранці, не дозволив побутовим негараздам вплинути на його гру. У поєдинку першого кола він буквально змів із корту Олександра Шевченка, оформивши розгромну перемогу з рахунком 6-2, 6-4, 6-2 усього за 90 хвилин, при цьому не віддавши супернику жодного брейк-пойнту на власній подачі.

Наступний матч тенісиста

У другому раунді на Міхельсена чекає дуже цікаве американське дербі проти Нішеша Басаваредді. Останній створив гучну сенсацію, вибивши в першому колі сьомого сіяного, іншого американця Тейлора Фріца. Алекс Мікельсен зазначив, що вони з Басаваредді знайомі з самого дитинства, і свій перший спільний матч вони зіграли, коли їм було по вісім або дев'ять років. Міхельсен підкреслив, що Басаваредді має феноменальне відчуття м'яча і є неймовірним бійцем, тому їхня зустріч на рівні Грендслему буде дуже складною та захопливою.

