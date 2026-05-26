Готельний номер американського тенісиста затопило перед його першим матчем на «Ролан Гарросі»

glavcom.ua
Алекс Мікельсен навіть попри недостатню кількість сну зумів перемогти у стартовому матчі турніру
Молодий американський тенісист Алекс Міхельсен розповів, як його підготовка до стартового матчу на «Ролан Гаррос» була зіпсована через нічну пригоду у готелі. Про це повідомляє «Главком».

Неприємна ситуація Мікельсена

За п'ять хвилин до опівночі 21-річний спортсмен, який уже лежав у ліжку, виявив, що стельова панель кондиціонера стрімко наповнюється водою. Після того як він доторкнувся до неї, вода хлинула прямо в кімнату. Через серйозний витік Міхельсену довелося посеред ночі збирати речі та здійснити чотири виснажливі ходки між другим і четвертим поверхами, щоб переселитися в інший номер. Фітнес-браслет зафіксував суттєвий брак сну, проте американець, який мав грати першим запуском уранці, не дозволив побутовим негараздам вплинути на його гру. У поєдинку першого кола він буквально змів із корту Олександра Шевченка, оформивши розгромну перемогу з рахунком 6-2, 6-4, 6-2 усього за 90 хвилин, при цьому не віддавши супернику жодного брейк-пойнту на власній подачі.

Наступний матч тенісиста

У другому раунді на Міхельсена чекає дуже цікаве американське дербі проти Нішеша Басаваредді. Останній створив гучну сенсацію, вибивши в першому колі сьомого сіяного, іншого американця Тейлора Фріца. Алекс Мікельсен зазначив, що вони з Басаваредді знайомі з самого дитинства, і свій перший спільний матч вони зіграли, коли їм було по вісім або дев'ять років. Міхельсен підкреслив, що Басаваредді має феноменальне відчуття м'яча і є неймовірним бійцем, тому їхня зустріч на рівні Грендслему буде дуже складною та захопливою.

