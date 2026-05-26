Кривдники «Шахтаря» і «Динамо» забрали останні нагороди сезону Прем'єр-ліги

Андрій Сторчоус ледь не став найкращим бомбардиром сезону

Елітний дивізіон визначив найкращих у фінальний ігровий день

Українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру 30-го туру нинішнього сезону представникам «Кудрівки» та ковалівського «Колоса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник Андрій Сторчоус – найкращий футболіст звітного туру. Лідер «Кудрівки» запалив у протистоянні з київським «Динамо». Він оформив дубль і ледь самотужки не створив сенсацію, але столичний гранд таки переміг (3:2).

Натомість керманич «хліборобів» Руслан Костишин став найкращим тренером 30-го туру. На фініші кампанії його підопічні переграли чемпіонів України. Звитягу над «Шахтарем» із Донецька (1:0) приніс нападник Тахірі.

Кого випередили Андрій Сторчоус і Руслан Костишин

Хавбек «Кудрівки» з двома голами випередив півзахисника черкаського ЛНЗ Артура Микитишина, форварда «Колоса» Ардіта Тахірі, нападника «Динамо» Матвія Пономаренка та оборонця луганської «Зорі» Романа Вантуха. Усі вони оформили по забитому м'ячу.

Зате Костишин обійшов головного тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова. Його підопічні здолали київську «Оболонь» (1:0) та вперше в історії завоювали «срібло» УПЛ. Третім став керманич «Зорі» Віктор Скрипник, підопічні якого переграли львівські «Карпати» (2:1).

Символічна збірна 30-го туру

До команди найкращих своїх представників делегували вісім клубів. Згадані раніше «Колос» і «Зоря», а також житомирське «Полісся» мають у символічній збірній туру по два футболісти. Натомість харківський «Металіст 1925», ЛНЗ, «Кудрівка», «Карпати» та «Динамо» – по одному.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Пахолюк – Майсурадзе, Салюк, Сарапій, Вантух – Микитишин, Сторчоус, Мічін, Бруніньйо – Пономаренко, Тахірі. Загалом експерти назвали 27 футболістів та вісім тренерів під час визначення героїв звітного туру.

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, львівський «Рух» відмовився від виступів у Прем'єр-лізі. Команда не братиме участі в перехідних матчах. Натомість «жовто-чорні» виступатимуть в Другій лізі.