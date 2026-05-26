Польща оголосила склад на дебютний матч Мальдери на чолі збірної України

Святослав Василик
Роберт Левандовскі зіграє проти України в контрольному матчі 31 травня
фото: AP
Проти «синьо-жовтих» зіграє зірковий Роберт Левандовскі

Збірна Польщі з футболу оголосила заявку на майбутні товариські матчі з Україною та Нігерією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польський футбольний союз.

До збірної Польщі на товариські матчі з Україною та Нігерією викликали усіх найсильніших на чолі з вже колишнім форвардом «Барселони» Робертом Левандовскі.  Зазначимо, що виклик у збірну Польщі отримав також ексзахисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора.

Заявка збірної Польщі на матчі проти України та Нігерії

  • Воротарі: Марцін Булка (Неом, Саудівська Аравія), Каміль Грабара (Вольфсбург, Німеччина), Матеуш Кохальскі (Карабах, Азербайджан)
  • Захисники: Ян Беднарек (Порту, Португалія), Томаш Кендзьора (ПАОК, Греція), Пшемислав Вишневскі (Відзев, Польща), Якуб Ківіор (Порту, Португалія), Аркадіуш Пирка (Санкт-Паулі, Німеччина), Кацпер Потульскі (Майнц, Німеччина), Норберт Войтузек (Ягеллонія, Польща), Оскар Войцик (Краковія, Польща)
  • Півзахисники: Петро Зеліньскі (Інтер, Італія), Себастьян Шиманьскі (Ренн, Франція), Нікола Залевскі (Аталанта, Італія), Якуб Каміньскі (Кельн, Німеччина), Бартош Слиж (Брондбю, Данія), Бартош Капустка (Легія, Польща), Міхал Скораш (Гент, Бельгія), Якуб Пьотровскі (Удінезе, Італія), Кацпер Козловскі (Газіантеп, Туреччина), Філіп Розга (Штурм, Австрія), Оскар Петрушевскі (Порту, Португалія)
  • Нападники: Роберт Левандовскі (Барселона, Іспанія), Кароль Свідерскі (Панатинаїкос, Греція), Кароль Чубак (Мотор, Польща), Матеуш Жуковскі (Магдебург, Німеччина)

Збірні Польщі та України проведуть товариський матч 31 травня у Вроцлаві. Для Андреа Мальдери це буде дебютний поєдинок на посаді головного «синьо-жовтих». 

У другому товариському поєдинку Польща 3 червня зіграє з Нігерією, а Україна 7 червня в Оденсе зустрінеться з Данією. Новий тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів на спаринги. 

Нагадаємо, керманич національної команди України Андреа Мальдера розкрив імена своїх асистентів. Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Ними стали ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський та колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. Третій помічник – співвітчизник Мальдери Паскуале Каталано.

