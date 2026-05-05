Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі

Колишня перша ракетка України вийшла в основний раунд

Українка Ангеліна Калініна переграла американську тенісистку Кеті Волинець у фіналі кваліфікації Internazionali d'Italia. Про це повідомляє «Главком».

Представниця США розпочала матч із набраного на подачі суперниці очка. Та Калініна надала потужну відповідь – виграла п'ять геймів поспіль, зокрема оформивши три брейки. Зі ще одним обміном пунктами на чужих подачах українська тенісистка закрила сет на власну користь.

Ще впевненіше Калініна розпочала другу партію. Зі старту сету вона взяла чотири гейми поспіль. Лише в п'ятому Волинець зуміла розмочити рахунок.

У сьомому геймі українка вийшла подавати на матч. Утім, американська тенісистка відіграла три матчболи та відтермінувала поразку. Проте, ненадовго – другим шансом завершити поєдинок Калініна скористалася сповна, реалізувавши матчбол із другої спроби.

Internazionali d'Italia. Кваліфікація, фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Кеті Волинець (США) – 6:2, 6:3

До слова, Олександра Олійникова пробилася в друге коло «тисячника» в Римі. У першому раунді українська тенісистка вибила хорватку Марчінко (6:1, 6:3). Наступною її суперницею буде данська спортсменка Клара Таусон.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк знялася з турніру в Римі через травму стегна. Українка не встигла зіграти в столиці Італії бодай матч. Вона вирішила зосередитися на відновленні до Відкритого чемпіонату Франції.