Костюк прокоментувала відмову від участі у турнірі в Римі

Святослав Василик
Марта Костюк змушена зробити паузу у змаганнях сезону
фото: REUTERS

Марта сфокусується на підготовці до «Ролан Гарросу»

Українська тенісистка Марта Костюк пояснила, чому вирішила відмовитися від участі в турнірі серії WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інстаграм українки.

Що написала Костюк

«Це справді боляче. Після найкращого відрізка у своїй кар'єрі я з нетерпінням чекала виступу в Римі. Але іноді тіло диктує свої умови – останніми днями у мене виникли проблеми зі стегном. З урахуванням того, що гомілкостоп ще не на сто відсотків відновився, зараз просто нерозумно продовжувати навантаження, тому цього року я не зіграю на турнірі в Римі.

Від цього ще важче, тому що це особливе місце для мене. Вболівальники, атмосфера і, звичайно… їжа. У мене тут було багато яскравих моментів, і я завжди із задоволенням повертаюся сюди. Мені дуже шкода пропускати цей турнір, але побачимося наступного року. А зараз час відновитися і підготуватися до Парижа. Дякую за вашу підтримку», – написала Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою на турнірі WTA 1000 у Мадриді, не зіграє цього тижня на турнірі такої ж категорії у Римі. Українка відмовилася від участі через травму правого стегна.

У Римі Костюк отримала 23-й номер посіву і мала пропускати перше коло. Її стартовий матч мав відбутися у п’ятницю, 8 травня.

В основній сітці турніру в Римі залишається чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

До них можуть доєднатися Дарія Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальних матчах кваліфікації.

