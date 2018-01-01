Євген Селезньов: Буду боротися за емблему на моїх грудях

До коментаря українець прикріпив фото у футболці «Дніпра»

Український нападник Євген Селезньов, який нещодавно перейшов в турецький клуб «Акхісар Беледієспор» прокоментував цю подію. Про це він написав у своєму Instagram. «Я хотів би подякувати всім, хто допоміг мені в цьому переході. Вони залишаються поруч зі мною, що б не трапилося. Дуже щасливий бути частиною цієї команди, маленькою



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Євген Селезньов. Фото: akhisarspor.com.tr

До коментаря українець прикріпив фото у футболці «Дніпра»

Український нападник Євген Селезньов, який нещодавно перейшов в турецький клуб «Акхісар Беледієспор» прокоментував цю подію.

Про це він написав у своєму Instagram.

«Я хотів би подякувати всім, хто допоміг мені в цьому переході. Вони залишаються поруч зі мною, що б не трапилося. Дуже щасливий бути частиною цієї команди, маленькою частиною цієї фантастичної сім'ї», - заявив Євген.

«Я зроблю все можливе для цього клубу. Буду битися за своїх товаришів по команді і за історію клубу. Буду битися за «Акхісар», боротися за цю емблему на моїх грудях. Тремтіть, наші вороги!», - написав Селезньов.

Зазначимо, що до цього повідомлення нападник прикріпив фото у футболці «Дніпра».

Джерело: ua-football.com