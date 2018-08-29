Євгена Селезньова довикликали у збірну України



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Євген Селезньов (у центрі). Фото Павла Кубанова

Нападник замінить травмованого Артема Бєсєдіна

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати на найближчий збір нападника турецького клубу «Акхісар» Євгена Селезньова.

Про це повідомив Олександр Гливинський, прес-секретар національної команди.

Попередньо Селезньов був внесений до резервного списку «синьо-жовтих», інформує сайт ФФУ.

Досвідчений форвард прибуде у розташування головної команди у Києві одночасно з іншими викликаними гравцями – 3 вересня.

Таким чином, підтвердилася інформація, що нападник «Динамо» Артем Бєсєдін вибув на два тижні і не допоможе збірній України у матчах Ліги націй.

Травма останнього виявилася серйознішою, ніж очікувалось. Форвард не зможе вийти на поле протягом двох тижнів.

Таким чином, він пропустить найближчий матч «Динамо» в українській Прем’єр-лізі – проти «Карпат». А також не братиме участь у матчах збірної України у Лізі націй проти Чехії та Словаччини.