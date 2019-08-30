Жереб для «Шахтаря» в Лізі чемпіонів: старі знайомі і підступний Загреб

Ключові гравці збірної України Олександр Зінченко і Руслан Малиновський восени зіграють проти «Шахтаря» ФФУ

Втретє поспіль випав «МанСіті», який став ще сильнішим, з іншими двома можна грати

Чемпіони України, донецький «Шахтар», отримали суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів. Жереб для «гірників» можна сприймати оптимістично. Звісно, якщо порівнювати з попередніми сезонами. Два роки тому в одній групі з «помаранчево-чорними» були «Манчестер Сіті» з «Наполі», рік тому – «Ман Сіті» з «Ліоном», наразі – знову «Манчестер Сіті». Проте на відміну від минулого й позаминулого сезону, цього разу донеччанам випав лише один гранд. Із рештою можна й треба грати успішно.

«Манчестер Сіті»

Певна річ, що головним і безсумнівним фаворитом «нашої» групи буде найсильніша команда Англії й вочевидь континенту. «Манчестер Сіті» в минулому сезоні зібрав абсолютно всі титули на внутрішній арені (перемоги в чемпіонаті, Кубку країни та Кубку ліги), сезон нинішній розпочав також із перемоги в Суперкубку. У Лізі чемпіонів команда Ґвардіоли в драматичному протистоянні з «Тоттнемом» зупинилася в чвертьфіналі. У новому сезоні «Манчестер Сіті» знову хоче здійснити свою заповітну мрію – виграти Кубок чемпіонів, яка вже стала справжньою нав’язливою ідеєю для керівництва клубу.

У порівнянні з минулим сезоном фактично невразливі «міщани» стали ще сильнішими. До команди прийшов черговий іспанський футболіст – Родрі із «Атлетіко», який став основним виконавцем. З «Ювентуса» завітав португалець Канселу. Що ж до втрат, то можна відзначити, хіба що втрату екс-капітана Компані, який став граючим тренером «Андерлехта», і Делфа, який був конкурентом нашого Зінченка на лівому крилі оборони. До речі, вихованець «Шахтаря» в новому сезоні грає в основі команди стабільно.

Спогади про зустрічі з «Сіті» у «Шахтаря» не дуже приємні. Під час першої здибанки – в сезоні-2017/2018 – команди обмінялися перемогами (2:0 на користь англійців і сенсаційні 2:1 на користь чемпіона України), а от минулого сезону все було набагато гірше. 0:3 «гірники» поступилися вдома, а на виїзді відхопили узагалі 0:6. Можливо, цього разу пощастить більше. Себто, менше пропустять.

«Динамо» (Заґреб)

Із третього кошика «Шахтарю» випав незмінний чемпіон Хорватії – загребське «Динамо». За рейтингом – то один із найслабкіший колективів. Проте така характеристика дуже поверхнева. Й не менш оманлива. Динамівці дуже потужно провели кваліфікаційні поєдинки відбору до групового турніру Ліги чемпіонів, здолавши почергово опір «Сабуртало», «Ференцвароша» і «Русенборґа». Між іншим, чемпіонам Угорщини, яких тренує наш Сергій Ребров, у Будапешті динамівці відвантажили чотири сухих м’ячі.

Очолює заґребців Ненад Б’єліца. Це колишній гравець збірної Хорватії, який зробив собі ім’я і як тренер, працюючи в Італії, Австрії та Польщі. «Біло-синіх» він очолив торік навесні. Й одразу ж завоював із командою національне золото, а також пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи, де динамівці поступилися «Бенфіці». Цікаво, що одним із претендентів на посаду керманича «Динамо» був добре знайомий українським шанувальникам футболу екс-тренер «Карпат» Іґор Йовічевіч, проте керівництво клубу із Заґреба зробило ставку на Б’єліцу. Йовічевіч працює в клубі з дублюючим складом першої команди.

Хоча «Динамо» робить ставку на доморощених виконавців, у складі команди є чимало леґіонерів. Причому таких, за якими вже полюють континентальні ґранди. Приміром, за іспанцем Ольмо. Чи македонцем Адемі. Також погоду в колективі роблять Теофіль-Катрін, Ґаврановіч та Гайровіч.

«Аталанта»

Ну і, нарешті, ще один суперник «Шахтаря» по групі – італійська «Аталанта». Це команда-сенсація, команда-феєрверк. У минулому чемпіонаті Італії «берґамаскі» посіли третю сходинку, яка дозволила провінційній команді пробитися до групового етапу чемпіонської Ліги вперше в її довгій історії. Передумовою такого тріумфу італійські ЗМІ в один голос називають тренера команди – Джан П’єро Ґасперіні.

Цього фахівця ставлять в один ряд із Конте і Саррі. Можливо, він не настільки медійно розкручений, як його імениті колеги, проте методи його роботи більш нестандартні та дієвіші. Його «Аталанта» - то височенний пресинг, швидкі атаки та купа забитих м’ячів. Причому для цього Ґасперіні не потрібні зірки на кшталт Ікарді чи Рональду. Він робить зірок із невибагливих виконавців. Взяти, приміром, капітана команди Алехандро Ґомеса, який колись грав у нашому «Металісті», а зараз виконує роль першої скрипки у Берґамо.

У порівнянні з минулим сезоном «Аталанта» не стала слабкішою. Радше навпаки. По-перше, клуб зберіг Ґасперіні, якого наполегливо сватали до «Мілану», а по-друге, до команди прийшло одразу кілька вправних гравців. Найперше це стосується нашого Руслана Малиновського, який у минулому сезоні став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка». Малиновський, як і його колега з «Ман Сіті» Зінченко – вихованець «Шахтаря». Так що очікується зустріч «на Ельбі».

Цікаво, що домашні поєдинки Ліги чемпіонів «Аталанта» проводитиме не в вдома, в Берґамо, а в Мілані, на знаменитому «Сан-Сіро». А все тому, що рідна арена команди буде на реконструкції.

Олександр Васильєв, для «Главкома»