Провал. Через грубі помилки Україна програла Словенії і вибула з чемпіонату Європи



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Збірна України програла ключовий матч CEV.eu

Підопічні Гарія Єґіазарова власними помилками позбавили себе путівки до 1/8 фіналу

Жіноча збірна України з волейболу достроково втратила шанси на вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Наша команда програла четвертий матч поспіль, перетворивши заключну гру проти збірної Португалії на формальність.

Україна – Словенія – 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Україна: Політанська (2), Кодола (19), Юлія Герасимова (4), Олеся Рихлюк (8), Ганна Степанюк (4), Трушкіна (12); Анастасія Карасьова – ліберо, Крайдуба (8), Дорсман, Карина Денисова (16), Олександра Перетятько. Тренер – Гарій Єґіазаров

Словенія: Щука (22), Планіншец (18), Млакар (21), Вовк (2), Грудіна (10), Найдіч (14); Мікл - ліберо, Янежіч - ліберо, Морі (2), Потокар (6), Пінтар, Ержен. Тренер – Алессандро К’яппіні

28 серпня. Лодзь. «Атлас Арена». 480 глядачів

Очне протистояння претендентів на четверту путівку з групи до стадії плей-оф спеціалісти та вболівальники наперед охрестили «матчем смерті», і вони таки повністю мали рацію. Тим більше, що поєдинок, власне, саме таким і вийшов. Проте з кожного «матчу смерті» хтось обов’язково виходить переможцем, і чисельна армія шанувальників «синьо-жовтих» небезпідставно сподівалася, що ця роль дістанеться їхнім улюбленицям. Однак ті самі улюблениці, хоч як прикро, занадто забагато зробили для того, щоби переможницями стали словенки.

Стартова партія порадувала настроєм наших дівчат. Вони одразу продемонстрували обізнаність, хто із суперниць порається на прийомі найгірше (хоч як парадоксально, але нею виявилася… ліберо Вероніка Мікл!), і фактично кожну подачу спрямовували в її бік. І хоча ті були несильними, від рук Мікл м’яч частенько летів зовсім не туди, щоби її партнерки мали змогу організовувати розважливі атаки. Українки ж просто очікували свої шанси, старанно діяли на прийомах, і Надія Кодола та Олеся Рихлюк, як правило, реалізовували моменти влучними «пострілами». Італійський наставник словенок Алессандро К’яппіні намагався вгамувати надмірне хвилювання за допомогою тайм-аутів, та дарма. Тож хоча на сетболі суперниці відіграли три очки, українська збірна завершила партію «блискавкою» від Рихлюк по лінії.

Здавалося, «добити» шокованого та знервованого опонента буде не важко. Треба було лише продовжувати діяти в тому ж ритмі. Але на ділі все сталося з точністю до навпаки. Українки чомусь помітно збавили оберти, тоді як словенки, буквально через «не можу», також помітно у тій самій мобільності додали. І незабаром табло висвітлювало парадоксальні 8:1 на їхню користь. Лише з того моменту Кодола і компанія спробували знову заворушитися. Але запізно, оскільки «зелені» вже встигли заспокоїтися та налагодити продуктивну контргру. «Підтягнути» якість прийому їм допоміг своєчасний вихід на паркет Моніки Потокар і, як наслідок, у команди Словенії на повну запрацювало ударне тріо Лана Щука – Саша Планіншец – Іза Млакар. А друга з них, до того ж, виявила ще й відмінну розважливість на блоках, у підсумку записавши тут до свого послужного списку цілих 10(!) набраних очок. Щоправда, був момент, коли українки, спромігшись на затяжний спурт – 12:5, скоротили відставання до мінімуму – 17:18. Але за тим в їхніх діях сталася ціла низка помилок у досить простих ситуаціях, що дозволило суперницям знову втекти у відрив і зрівняти рахунок у поєдинку – 1:1.

У третій партії підопічні Гарія Єґіазарова зуміли змусити себе запрацювати з подвійною енергією, а сам наставник напрочуд вдало випустив на заміну Карину Денисову. Вона не тільки солідно додала жвавості та агресивності в атаках, але й у захисті викладалася продуктивно, «зачохливши» одразу п’ять контратак опоненток. Денисову своєчасно підтримала важливими очками Ірина Трушкіна, забила своє Кодола, і словенки вдруге у цьому поєдинку «попливли».

Та у четвертому сеті швидко з’ясувалося, що вдруге «наступити на старі граблі» для українських волейболісток – це запросто. Важко пояснити, чому саме, але нашу команду наче підмінили. І причиною тому, схоже, стала не тільки відсутність Рихлюк, яка (через неясні той момент причини) не з’являлася на паркеті вже до самого завершення поєдинку. Щось зламалося у колективізмі всієї команди. Наче раптово й одночасно всі власних вдалих дій злякалися. І пішла така сила-силенна жахливих помилок в усіх аспектах гри (прикро це визнавати, але насправді чудили всі поспіль – від ліберо до блокуючих), що словенкам, щоби вдруге докорінно змінити сценарій «матчу смерті», зовсім не потребувалося «вистрибувати зі шкіри». Особливо в другій половині партії. Млакар та Щука забивали неймовірно легко, бо український блок ніби взагалі став відсутнім, а ось пару власних нагод зрівняти рахунок наші дівчата змарнували якраз неточними ударами.

Ще залишалася надія, що на тай-брейк «синьо-жовті» знову зберуться психологічно, як на початок поєдинку. Однак цього не сталося. І 14 хвилин жахіття їхньої безпорадності для очей уболівальників завершилися дуже прикрим фіаско, яке подарувало Словенії історичний вихід до 1/8 фіналу, а навпроти майбутнього нашої команди поставило риторичний знак запитання. Певно, настав час дуже серйозних змін.

Результат іншого матчу у групі В: Бельгія – Польща – 3:2 (20:25, 27:25, 20:25, 25:21, 17:15). Таким чином, 29 серпня у поєдинку Італія – Польща буде визначено переможця групи, а ось протистояння Україна – Португалія турнірного значення уже не має.