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    Євроігри-2019: боєць Замотаєв впевнено побив азербайджанця

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    Дмитро Замотаєв перший крок до п'єдесталу вже зробив - Євроігри-2019: боєць Замотаєв впевнено побив азербайджанця
    Дмитро Замотаєв перший крок до п'єдесталу вже зробив
    Федерація боксу України

    Дмитро розпочав похід за другою в кар’єрі нагородою Європейських ігор

    Бронзовий призер Європейських ігор-2015, чемпіонату світу-2015 і чемпіонату Європи-2017 Дмитро Замотаєв успішно стартував на ІІ Євроіграх у білоруській столиці Мінську.

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    В 1/8 фіналу 24-річний запорізький боєць, який представляє вагову категорію до 52 кг, переміг азербайджанського суперника Масуда Юсіфзаду. За підсумками бою четверо суддів віддали перевагу Замотаєву і лише один — його супернику.

    У чвертьфіналі опонент у Дмитра буде вельми непростим — срібний призер чемпіонату Європи-2017 у Харкові Ґалал Яфаї з Великобританії.

    Загалом до чвертьфіналів пробилося вже п’ятеро українських бійців. Крім Замотаєва, то Микола Буценко (до 56 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг).

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    бокс Європейські ігри Олександр Хижняк Віктор Вихрист Дмитро Замотаєв Масуд Юсіфзада
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