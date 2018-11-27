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    Єврокубковий тиждень: крок «Динамо» та пасьянси «Шахтаря» з «Ворсклою»

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    Єврокубковий тиждень: крок «Динамо» та пасьянси «Шахтаря» з «Ворсклою»
    Фото: ФК «Шахтар»

    Після тритижневої паузи до Європи повертаються матчі групових раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

    Сьогодні «Шахтар» у Німеччині проведе передостанній матч групового раунду Ліги чемпіонів проти місцевого «Гоффенгайма». Навіть поточне останнє місце у турнірній таблиці не позбавляє «гірників» шансів потрапити до плей-офф.

    Разом із тим, сьогоднішня ймовірна поразка закриє підопічним Паулу Фонсеки шлях навіть до 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує офіційний сайт ФФУ.

    Отже, українській команді слід перемагати німців і сподіватися на успіх «Манчестер Сіті» у Ліоні.

    Універсал збірної України Олександр Зінченко потрапив до числа тих футболістів, які матимуть змогу сьогодні вийти на поле у складі «Манчестер Сіті» проти «Ліона».

    Для обох представників України у Лізі Європи ситуація доволі прозора. Навіть нічия у виїзному матчі проти «Астани» гарантує київському «Динамо» путівку до плей-офф турніру.

    Із «Ворсклою» все, із футбольної точки зору, набагато складніше. Аби розраховувати на вихід до 1/16 фіналу, полтавці мають не тільки обов’язково перемагати грізний лондонський «Арсенал» удома, але й сподіватися на домашній успіх «Карабаху» у матчі з португальським «Спортингом».

    Якщо для Євгена Макаренка та його «Андерлехта» битва за місце у плей-офф Ліги Європи де-факто вже закінчилася, то у Руслана Маліновського та його «Генка» є всі шанси продовжити боротьбу у турнірі.

    У п’ятому турі «Андерлехт», який уже не зможе піднятися вище третього місця у турнірній таблиці групи D, прийматиме «Спартак» із Трнави. А лідер квартету I «Генк» поїде в гості до шведського «Мальме». Перемога гарантує команді Маліновського путівку до 1/16 фіналу.

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