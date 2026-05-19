Йокіч, Вембаньяма чи Гілджес-Александер: визначився MVP сезону НБА

Ілля Мандебура
Баскетболіст зумів захистити своє звання найціннішого гравця НБА
фото: Reuters
Переможець здобув неймовірно переконливу перевагу в голосуванні 

Зірковий лідер «Оклахома-Сіті Тандер» Шей Гілджес-Александер визнаний Найціннішим гравцем НБА сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

Деталі голосування

Для 27-річного канадського захисника ця престижна нагорода стала другою поспіль, що дозволило йому вписати своє ім'я в історію як 14-му гравцю в літописі ліги, якому вдалося захистити титул MVP. Шей став першим баскетболістом із двома поспіль визнанням з часів центрового «Денвер Наггетс» Ніколи Йокича (сезони 2020/21 та 2021/22) і першим захисником з аналогічним досягненням після Стефена Каррі («Голден Стейт Ворріорз», сезони 2014/15 та 2015/16). У голосуванні панелі зі 100 спортивних журналістів зірковий канадський баскетболіст здобув беззаперечну перемогу, отримавши 83 перші місця та 939 очок загалом. Другу позицію посів Нікола Йокич з 634 очками, а третім фінішував Віктор Вембаньяма із «Сан-Антоніо Сперс» з 589 очками.

Чому Гілджес-Александер переміг?

Нинішній сезон став для Гілджес-Александера, який у міжсезонні підписав потужний контракт на 273,3 мільйона доларів, по-справжньому історичним та феноменальним з погляду індивідуальної статистики. Зокрема, канадець став третім гравцем в історії після Вілта Чемберлена та Елгіна Бейлора, який спромігся набрати понад 20 очок в абсолютно кожній грі регулярного чемпіонату за умови мінімум 50 проведених матчів. Ба більше, він побив рекорд Чемберлена, продовживши свою серію ігор із 20+ очками до 140 поспіль. Також Гілджес-Александер став першим захисником в історії НБА, який у середньому за сезон набирав понад 30 очок за неймовірних 55% точних кидків із гри. Окрім того, він приєднався до Майкла Джордана, ставши єдиним гравцем в історії, який утримує середні показники у 30 очок та п'ять передач за умови 50% реалізації протягом чотирьох сезонів поспіль.

Під час урочистої промови скромний лідер одразу ж переадресував компліменти своїм партнерам по команді, з гумором подякувавши їм за те, що вони ставлять заслони, підбирають за ним м'ячі після промахів і продовжують ділитися передачами, навіть коли він сам цього не робить. Завдяки цьому тріумфу він також приєднався до легендарного Стіва Неша («Фінікс Санз»), ставши другим канадцем із двома титулами MVP в активі. 

Нагадаємо, що визначилися всі півфінальні пари плейоф НБА

Теги: баскетбол НБА

