Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»

glavcom.ua
Вероніка Подрез невдало дебютувала на турнірі рівня Grand Slam
фото: WTA
Українка завершила свій виступ на Відкритому чемпіонаті Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.

Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.

Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.

Ролан Гаррос 2026. Кваліфікація. Чвертьфінал

  • Домініка Шалькова (Чехія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:2, 6:4

Україну у жіночій кваліфікації «Ролан Гарросу» продовжить представляти Катаріна Завацька, яка у першому раунді зіграє з Керол Чжао.

Нагадаємо, український тенісист Віталій Сачко подолав стартовий раунд кваліфікації «Ролан Гарросу». У чвертьфіналі він обіграв британця Джека Піннінгтона Джонса у трьох сетах

Сачко вдруге в кар'єрі грає у кваліфікації «Ролан Гарросу». Український тенісист брав участь у відборі два роки тому, але зазнав поразки. Цього року Віталію вдалось встановити особистий рекорд на мейджорі у Франції – вперше здобути перемогу.

Теги: Ролан Гаррос теніс

