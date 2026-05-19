Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
Українка завершила свій виступ на Відкритому чемпіонаті Франції
Українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».
У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.
Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.
Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.
Ролан Гаррос 2026. Кваліфікація. Чвертьфінал
- Домініка Шалькова (Чехія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:2, 6:4
Україну у жіночій кваліфікації «Ролан Гарросу» продовжить представляти Катаріна Завацька, яка у першому раунді зіграє з Керол Чжао.
Нагадаємо, український тенісист Віталій Сачко подолав стартовий раунд кваліфікації «Ролан Гарросу». У чвертьфіналі він обіграв британця Джека Піннінгтона Джонса у трьох сетах
Сачко вдруге в кар'єрі грає у кваліфікації «Ролан Гарросу». Український тенісист брав участь у відборі два роки тому, але зазнав поразки. Цього року Віталію вдалось встановити особистий рекорд на мейджорі у Франції – вперше здобути перемогу.
