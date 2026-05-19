Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації «Ролан Гарросу»

glavcom.ua
Віталій Сачко за два кроки до основної сітки «Ролан Гарросу»
фото: UniCredit Czech Open
Українець обіграв британця Джека Піннінгтона Джонса у трьох сетах

Український тенісист Віталій Сачко подолав стартовий раунд кваліфікації «Ролан Гарросу». Про це повідомляє «Главком».  

Сачко вдруге в кар'єрі грає у кваліфікації «Ролан Гарросу». Український тенісист брав участь у відборі два роки тому, але зазнав поразки. Цього року Віталію вдалось встановити особистий рекорд на мейджорі у Франції – вперше здобути перемогу.

Хід матчу

У першому сеті українець повів у рахунку 3:0, однак дозволив своєму опоненту здійснити ривок у шість геймів поспіль та закрити партію. Натомість у другому сеті все вирішувалось на тайбрейку, де Сачко мінімально обіграв Піннінгтона (7:5).

У вирішальній партії Сачко вийшов вперед 3:1, але вже після наступного гейму вимушено звернувся по допомогу до фізіотерапевта через проблеми з попереком та лівим стегном. Після цього британський тенісист відновив паритет з брейком під час десятого гейму. Віталій відповів на це зворотнім брейком, а у 12-у геймі – українець реалізував четвертий матчпойнт і здобув загальну перемогу.

Ролан Гаррос 2026. Кваліфікація. Чвертьфінал

  • Віталій Сачко (Україна) – Джек Піннінгтон Джонс (Велика Британія) 3:6, 7:6(5), 7:5

В наступному раунді кваліфікації Віталій зіграє проти Гонсало Буено, який здолав француза Флорана Бакса.

Нагадаємо, італієць Яннік Сіннер став наймолодшим тенісистом в історії, який виграв титули всіх дев'яти турнірів серії ATP 1000.

Сіннер виграв «мастерс» у Римі, здолавши норвезького тенісиста Каспера Рууда (6:4, 6:4). Раніше він тріумфував на Canadian Open, Miami Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters, Paris Masters, Indian Wells Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open. Досі таке досягнення підкорилося лише сербу Новаку Джоковичу.

Проте, італійський тенісист суттєво покращив рекорд легендарного балканця. Останній «тисячник» підкорився Джоковичу в 31 рік. Натомість Сіннеру зараз – лише 24.

Перший номер світового рейтингу встановив ще низку досягнень. Зокрема, він став першим за понад півстоліття італійцем, який виграв турнір у Римі. Також Сіннер здобув 33 перемоги на «мастерсах» поспіль, оновивши власний рекорд.

Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі
Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
Був оператором БпЛА. Сили оборони ліквідували титулованого російського армліфтера
Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини
Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації «Ролан Гарросу»

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
