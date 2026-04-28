Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу

glavcom.ua
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
В чемпіонаті Латвії з баскетболу ВЕФ Іллі Сидорова програв «Вентспілсу» 84:86, який зрівняв рахунок в півфінальній серії 1:1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ілля Сидоров зіграв 16 хвилин, набрав 5 очок (1/1 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/3 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі при 3 фолах.

Наступний матч серії до трьох перемог пройде 30 квітня 2026 року на майданчику ВЕФ Рига.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Ілля Сидоров баскетбол

Читайте також

Максим Шульга вперше набрав очки у плейоф НБА
Шульга став сьомим українцем, який набирав очки у плейоф НБА
Вчора, 15:46
Нікола Йокіч виявив своє незадоволення ігровим епізодом наприкінці матчу
Не гра, а суцільний жах: Йокич потрапив у низку скандалів після програшу «Міннесоті»
Вчора, 00:55
«Дніпро» виграв у «Київ-Баскет» перший матч фінальної серії
«Дніпро» обіграв «Київ-Баскет» і повів у фінальній серії баскетбольної Суперліги
26 квiтня, 17:12
В'ячеслав Кравцов попрацює на популяризацію баскетболу в Україні
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
Ігри плейоф НБА стартують 18 квітня
Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА
13 квiтня, 10:09
Джеймси переписали історію НБА
Броні Джеймс став першим гравцем в історії, який зробив асист на батька у грі НБА
10 квiтня, 10:14
Пух Джетер став найкориснішимим американцем в історії збірної України з баскетболу
«Потрібна довідка з ФБР». Історії американців, які грали за збірну України з баскетболу
8 квiтня, 16:57
CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці Реклама
6 квiтня, 12:40
Максим Кличко дебютував за основну команду «Монако»
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
30 березня, 13:15

Новини

Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Новини

Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
