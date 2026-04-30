«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» у другій грі за бронзу баскетбольної Суперліги

Вирішальна гра серії відбудеться 2 травня 2026 року у Дніпрі

У другому матчі серії за бронзові медалі Суперліги «Рівне» перемогло «Харківських Соколів» 92:87. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Хід гри

Початок гри залишився саме за «Харківськими Соколами». Стартовий відрізок гості виграли із рахунком 13:5, чим відправили рівнян на перший тайм-аут. Один лише Нікітін у цей період набрав 8 очок. «Рівне» спробувало оговтатися, однак харків’яни демонстрували досить якісну гру в захисті і стабільно набирали очки попереду. У підсумку, перша чверть залишилася за «Харківськими Соколами» – 31:18.

У другій чверті «Харківські Соколи» продовжували нарощувати перевагу і в середині періоду випереджали суперника на 14 очок. На велику перерву харківська команда вирушила із суттєвою перевагою у 12 балів. Куди цікавіше події почали розгортатися у другій половині матчу: «Харківські Соколи» повністю провалили третю десятихвилинку, а «Рівне» видали ривок 14:6, чим повернули інтригу у матч. За 46 секунд до кінця третьої чверті рівненська команда вийшла вперед (58:57) після двох реалізованих штрафних від Сергія Рябого. Утім, Соколи змогли повернути собі лідерство і на останню перерву у матчі пішли за хиткої переваги 60:58 після триочкового від Соловйова.

Ключовою подією останньої чверті став п’ятий персональний фол Максима Нікітіна на першій же хвилині. Без свого лідера харків’яни не змогли відстояти своє лідерство, а «Рівне», за підтримки вболівальників, побігло вперед і знову вирвалося в лідери матчу. І хоча за 1 хвилину та 35 секунд до кінця ігрового часу «Харківські Соколи» перемагали 84:83, саме команда Дениса Спиридонова видала фінальний ривок 9:3 і виграла другий матч серії. Найрезультативнішим став Джейлен Дюпрі, який набрав 24 очки та виграв 9 підбирань.

Третя гра серії відбудеться 2 травня 2026 року у Дніпрі.

Суперліга. Серія за 3-е місце

«Рівне» – «Харківські Соколи» 92:87 (18:31, 19:18, 21:11, 34:27)

«Рівне» : Джейкобс 20 + 4 підбирання, Тимощук 9 + 6 підбирань, Биков 15 + 4 підбирання, Коровяков 15 + 6 підбирань + 4 втрати, Дюпрі 24 + 9 підбирань – старт; Поносов 5, Рябой 4, Шептицький 0, Кравченко 0.

«Харківські Соколи» : Хохоник 6 + 8 передач, Клімов 13, Соловйов 13, Заплотинський 10 + 6 підбирань, Нікітін 12 + 6 підбирань + 3 передачі – старт; Клебан 12, Максим Безима 8, Мартинов 7, Микита Безима 6 + 4 підбирання, Шавгаров 0, Ніколайчук 0.

