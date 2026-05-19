Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі

Після перемоги «Монреаль Канадієнс» над «Баффало Сейбрз» у сьомому матчі чвертьфінальної серії Кубка Стенлі визначилися всі учасники півфіналу. Про це повідомляє «Главком».

У боротьбі за вихід у фінал «Монреаль Канадієнс» зустрінеться з «Кароліною Харрікейнз». Другу півфінальну пару склали «Вегас Голден Найтс» та «Колорадо Евеланш».

Півфінальну стадію відкриє серія між «Колорадо Евеланш» та «Вегас Голден Найтс». Перший матч відбудеться 21 травня 2026 року

Чинним переможцем Кубка Стенлі є «Флорида Пантерз», яка цього року не змогла кваліфікуватись у плейоф.

Нагадаємо, нападник збірної України з хокею Данило Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA.

У п'яти матчах український хокеїст відзначився чотирма голами та оформив стільки ж асистів, заробивши у підсумку вісім очок. До топ-30 за цим показником увійшли шість українців.

Крім цього, Данила Трахта визнали найкращим нападником Чемпіонату світу 2026, а ще один українець Ігор Мережко став найкращим захисником турніру

