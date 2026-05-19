Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини

Кеті Арчибальд закінчила свій неймовірний шлях у спорті задля благородної мети

Дворазова олімпійська чемпіонка та одна з найтитулованіших велогонщиць на треку в історії Великої Британії та Шотландії Кеті Арчибальд оголосила про завершення своєї легендарної спортивної кар'єри у віці 32 років. Про це повідомляє «Главком».

Чому спортсменка ухвалила таке рішення?

Титулована спортсменка вирішила не виступати на домашніх Іграх Співдружності-2026 у Глазго цього літа, попри те, що в грудні вона разом із Лорен Белл та Марком Стюартом увійшла до першої трійки офіційно затверджених атлетів збірної Шотландії. Причиною такого кроку стало те, що Арчибальд, за її власними словами, до нестями закохалася у свою нову професію. Вона наразі вона проходить навчання, щоб стати дипломованою медичною сестрою.

Легендарний шлях у спорті

За 13 років виступів на найвищому рівні Кеті Арчибальд сформувала неймовірну спадщину, яка дозволила їй обійти іншу легенду британського треку Лору Кенні за сумарною кількістю нагород на чемпіонатах світу та Європи, хоча Кенні й залишилася попереду за олімпійськими титулами. Почавши займатися трековим велоспортом відносно пізно, лише у 19 років, вона виграла золото континентальної першості вже у своєму дорослому дебюті в 2013 році.

Загалом у її скарбничці зібралася фантастична 51 медаль міжнародного ґатунку: два золота Олімпіад та одне срібло, сім титулів чемпіонки планети і рекордний 21 титул тріумфаторки континенту.

Особиста драма спортсменки

Кар'єра Арчибальд була сповнена не лише грандіозних тріумфів, як-от емоційне золото у командному переслідуванні на Чемпіонаті світу 2023 у Глазго, а й важких випробувань. Травми неодноразово змушували її зніматися з ключових стартів у самий останній момент, зокрема перед Іграми в Бірмінгемі-2022 та Олімпіадою-2024. Окрім цього, британка пережила глибоку особисту трагедію в серпні 2022 року, коли її 37-річний партнер, відомий велогонщик Раб Ворделл, раптово помер від зупинки серця лише через добу після здобуття титулу чемпіона Шотландії. Згадуючи коханого, Арчибальд зворушливо зазначила, що саме він навчив її головному – розслаблятися та отримувати насолоду від життя щодня.

