Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини
Кеті Арчибальд за свою кар'єру здобула 30 золотих медалей з найважливіших стартів
фото: The Observer
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кеті Арчибальд закінчила свій неймовірний шлях у спорті задля благородної мети

Дворазова олімпійська чемпіонка та одна з найтитулованіших велогонщиць на треку в історії Великої Британії та Шотландії Кеті Арчибальд оголосила про завершення своєї легендарної спортивної кар'єри у віці 32 років. Про це повідомляє «Главком».

Чому спортсменка ухвалила таке рішення?

Титулована спортсменка вирішила не виступати на домашніх Іграх Співдружності-2026 у Глазго цього літа, попри те, що в грудні вона разом із Лорен Белл та Марком Стюартом увійшла до першої трійки офіційно затверджених атлетів збірної Шотландії. Причиною такого кроку стало те, що Арчибальд, за її власними словами, до нестями закохалася у свою нову професію. Вона наразі вона проходить навчання, щоб стати дипломованою медичною сестрою.

Легендарний шлях у спорті

За 13 років виступів на найвищому рівні Кеті Арчибальд сформувала неймовірну спадщину, яка дозволила їй обійти іншу легенду британського треку Лору Кенні за сумарною кількістю нагород на чемпіонатах світу та Європи, хоча Кенні й залишилася попереду за олімпійськими титулами. Почавши займатися трековим велоспортом відносно пізно, лише у 19 років, вона виграла золото континентальної першості вже у своєму дорослому дебюті в 2013 році.

Загалом у її скарбничці зібралася фантастична 51 медаль міжнародного ґатунку: два золота Олімпіад та одне срібло, сім титулів чемпіонки планети і рекордний 21 титул тріумфаторки континенту.

Особиста драма спортсменки

Кар'єра Арчибальд була сповнена не лише грандіозних тріумфів, як-от емоційне золото у командному переслідуванні на Чемпіонаті світу 2023 у Глазго, а й важких випробувань. Травми неодноразово змушували її зніматися з ключових стартів у самий останній момент, зокрема перед Іграми в Бірмінгемі-2022 та Олімпіадою-2024. Окрім цього, британка пережила глибоку особисту трагедію в серпні 2022 року, коли її 37-річний партнер, відомий велогонщик Раб Ворделл, раптово помер від зупинки серця лише через добу після здобуття титулу чемпіона Шотландії. Згадуючи коханого, Арчибальд зворушливо зазначила, що саме він навчив її головному – розслаблятися та отримувати насолоду від життя щодня.

Нагадаємо, що призерка Чемпіонатів Європи змінила ковзани на велосипед

Теги: велосипед велоспорт велотрек спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернієв: Наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
Вчора, 17:49
У березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Чемпіон світу Дорощук розповів, на яких змаганнях розпочне літній сезон
12 травня, 13:47
Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці
Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC
10 травня, 07:34
У 2021 році Шевцова неодноразово ставала призером всеросійських та міжнародних змагань
Титулована вершниця відмовилася від російського громадянства
2 травня, 14:15
У матчі проти «Нью-Інгленд Петріотс» Ен Хве Ко грубо помилився при спробі забити «філд-гол»
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
28 квiтня, 13:51
Для Емілі Конрад медаль континентальної першості стала третьою у кар'єрі
Конрад здобула бронзу молодіжного Чемпіонату Європи з фехтування
25 квiтня, 23:46
Араужо займалася триатлоном протягом 10 років
Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
21 квiтня, 07:08
Співробітники ФСБ, яких пов’язують із вбивствами опозиціонерів, могил бути залучені до державної допінгової програми Росії
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
20 квiтня, 19:44
Зловмиснику тепер загрожує позбавлення волі строком до трьох років
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
20 квiтня, 17:26

Новини

Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі
Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
Був оператором БпЛА. Сили оборони ліквідували титулованого російського армліфтера
Був оператором БпЛА. Сили оборони ліквідували титулованого російського армліфтера
Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини
Легендарна британська велосипедистка завершила кар’єру заради медицини
Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації «Ролан Гарросу»
Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації «Ролан Гарросу»

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua