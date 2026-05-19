Був оператором БпЛА. Сили оборони ліквідували титулованого російського армліфтера

Артем Худолєєв
Волін був майстром спорту в тязі дворучного блоку та Саксон бару за версією Союзу армліфтерів Росії
16 травня 2026 року у спортивному клубі «Сила» в Санкт-Петербурзі (РФ) відбувся турнір з армліфтингу, присвячений пам'яті окупанта Максима Воліна, який був ліквідований захисниками України. Про це повідомляє «Главком».

Спортивні досягнення Максима Воліна

Волін народився 21 квітня 1987 року. Займався армліфтингом та мав розряди з цього виду спорту.

Армліфтинг – силовий вид спорту, де спортсмени змагаються у підйомі важких снарядів за допомогою хвата рук. У ньому часто використовуються нестандартні товсті грифи, спеціальні гирі та інші об'єкти.

Досягнення Воліна:

  • Майстер спорту в тязі дворучного блоку та Саксон бару за версією Союзу армліфтерів Росії (WAO)
  • Майстер спорту в тязі Російської цегли за версією Національної асоціації паверліфтингу
  • Суддя регіональної категорії Всесвітньої асоціації армліфтингу (WAA)

Участь Воліна у війні проти України

З 2022 року Волін браву участь у злочинній війні Росії проти України. Був оператором БпЛА.

Знайомі окупанта у соцмережах повідомляють, що у січні 2026 року він перебував у лікарні в окупованому Луганську, а за кілька днів пішов з життя внаслідок втрати крові.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 6 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: спорт росія війна окупанти

