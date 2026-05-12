Юний українець Герасимчук оновив світове досягнення в стрибках із жердиною

Талант заклав новий орієнтир для однолітків по всій планеті

Український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд у категорії U-13. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Вундеркінд підкорив висоту 4,40 м. Досі 13-річні атлети ніколи не брали цієї позначки. Своє досягнення Герасимчук встановив на змаганнях у болгарському Русе.

Українець не вперше оновлює досягнення планетарного масштабу. У грудні торік він стрибнув на 4,10 м. До того моменту така висота була недосяжною для ровесників Герасимчука.

