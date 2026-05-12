Юний українець Герасимчук оновив світове досягнення в стрибках із жердиною

Антон Федорців
Омелян Герасимчук не втомлюється оновлювати рекорди
фото: Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки

Талант заклав новий орієнтир для однолітків по всій планеті

Український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд у категорії U-13. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Вундеркінд підкорив висоту 4,40 м. Досі 13-річні атлети ніколи не брали цієї позначки. Своє досягнення Герасимчук встановив на змаганнях у болгарському Русе.

Українець не вперше оновлює досягнення планетарного масштабу. У грудні торік він стрибнув на 4,10 м. До того моменту така висота була недосяжною для ровесників Герасимчука.

Нагадаємо, раніше скелелаз Григорій Ільчишин встановив новий європейський рекорд. На етапі Кубка світу в Китаї українець зумів обійти попереднє досягнення. Воно належало його співвітчизнику Ярославу Ткачу.

До слова, син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу. В'ячеслав Суркіс зіграв найбільшу кількість матчів у турніру. За його плечима тепер 100 поєдинків.
 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

