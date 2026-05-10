Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади
Ліонель Мессі не втомився підкоряти нові вершини
фото: Reuters

Аргентинець переписав історію північноамериканської МЛС

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі встановив новий орієнтир Major League Soccer за швидкістю набору 100 результативних дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МЛС.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» доклався до перемоги «чапель» над канадським «Торонто» (4:2) в регулярній першості сезону-2026. Мессі відзначився голом і двічі асистував одноклубникам. Тепер у його активі 59 голів і 41 асист у МЛС.

Для досягнення цього показника Мессі витратив усього 64 поєдинки. Він перевершив попереднього рекордсмена – італійця Себастьяна Джовінко. Той захищав кольори саме «Торонто» та досягнув такого результату за 95 матчів.

Ліонель Мессі в «Інтері Маямі»

Аргентинець поповнив лави «чапель» влітку 2023 року. З тих пір він провів за флоридців 101 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу Мессі записав 87 м'ячів.

Торік нападник став чемпіоном МЛС. Також «Інтер Маямі» з Мессі виграв Кубок ліг США та Мексики в 2023 році. Окрім того, в 2024-му флоридці виграли регулярний чемпіонат, а торік – Східну конференцію МЛС.

«Інтер Маямі» в сезоні-2026

Новий рік флоридці розпочали невпевнено. У стартовому поєдинку регулярної першості МЛС «чаплі» розгромно поступилися «Лос-Анджелесу» (0:3), а згодом вилетіли з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ від американського «Нешвілла» (0:0, 1:1).

У середині квітня з посади пішов головний тренер Хав'єр Маскерано. На цей момент у регулярці МЛС «Інтер Маямі» зіграв 12 матчів. До свого активу вже чаплі записали шість перемог. Ще чотири поєдинки завершилися нічиїми. Флоридці посідають третє місце в Східній конференції (22 очки).

До слова, канадський «Монреаль» звільнив головного тренера команди Марка Донаделя. Команда українця Геннадія Синчука провалила початок кампанії-2026. Наразі «Монреаль» йде останнім у Східній конференції МЛС.

Нагадаємо, раніше оборонець Артем Дашковець змінив дубль чернівецької «Буковини» на американський «Остін». У лавах «зелено-чорних» українець теж виступатиме за резервну команду. Техасці підписали центрбека безкоштовно.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліонель Мессі не втомлюється підкорювати нові вершини
Мессі перевершив гольове досягнення Пеле
23 березня, 12:28
«Інтер Маямі» після переходу Ліонеля Мессі став одним з найкращих клубів США
Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
27 березня, 23:31
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55
Хав'єр Маскерано несподівано пішов із посади
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
15 квiтня, 10:29
38-річний Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу
15 квiтня, 17:54
Ліонель Мессі купив іспанський футбольний клуб
Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»
17 квiтня, 11:56

Новини

Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»
Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»
Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади
Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади
Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі
Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі
Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом
Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом
Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів
Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів
Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі
Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua