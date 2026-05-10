Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади

Аргентинець переписав історію північноамериканської МЛС

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі встановив новий орієнтир Major League Soccer за швидкістю набору 100 результативних дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МЛС.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» доклався до перемоги «чапель» над канадським «Торонто» (4:2) в регулярній першості сезону-2026. Мессі відзначився голом і двічі асистував одноклубникам. Тепер у його активі 59 голів і 41 асист у МЛС.

Для досягнення цього показника Мессі витратив усього 64 поєдинки. Він перевершив попереднього рекордсмена – італійця Себастьяна Джовінко. Той захищав кольори саме «Торонто» та досягнув такого результату за 95 матчів.

Ліонель Мессі в «Інтері Маямі»

Аргентинець поповнив лави «чапель» влітку 2023 року. З тих пір він провів за флоридців 101 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу Мессі записав 87 м'ячів.

Торік нападник став чемпіоном МЛС. Також «Інтер Маямі» з Мессі виграв Кубок ліг США та Мексики в 2023 році. Окрім того, в 2024-му флоридці виграли регулярний чемпіонат, а торік – Східну конференцію МЛС.

«Інтер Маямі» в сезоні-2026

Новий рік флоридці розпочали невпевнено. У стартовому поєдинку регулярної першості МЛС «чаплі» розгромно поступилися «Лос-Анджелесу» (0:3), а згодом вилетіли з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ від американського «Нешвілла» (0:0, 1:1).

У середині квітня з посади пішов головний тренер Хав'єр Маскерано. На цей момент у регулярці МЛС «Інтер Маямі» зіграв 12 матчів. До свого активу вже чаплі записали шість перемог. Ще чотири поєдинки завершилися нічиїми. Флоридці посідають третє місце в Східній конференції (22 очки).

До слова, канадський «Монреаль» звільнив головного тренера команди Марка Донаделя. Команда українця Геннадія Синчука провалила початок кампанії-2026. Наразі «Монреаль» йде останнім у Східній конференції МЛС.

