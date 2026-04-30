Костюк перед матчем з Потаповою повторила особистий рекорд за перемогами на грунті

Святослав Василик
Марта Костюк здобула вже 10 перемог на грунті у сезоні 2026 року
фото: AP

Марта у чудовій формі перед «Ролан Гаррос»

Українська тенісистка Марта Костюк здобула вже 10 перемог на грунтових кортах у сезоні 2026 року і повторила найкращий результат у кар'єрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що відомо про серію перемог Костюк

Серія перемог українки триває з 10 квітня, коли Костюк виграла свій матч за збірну в матчевій зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг – 6:4, 6:0 проти польки Магди Лінетт.

Відтоді Костюк залишається непереможеною в грунтовій частині сезону. П'ять перемог вона здобула на шляху до титулу WTA 250 у Руані – другого в кар'єрі. Ще чотири виграші українка вже має на кортах тисячника в Мадриді.

Більшість перемог друга ракетка України здобувала в двох сетах. Лише американкам Енн Лі та Кеті Макнеллі вдавалося виграти партію у Костюк протягом її виграшної серії (обидва матчі – в Руані).

10 перемог в одному грунтовому сезоні Костюк досі здобувала лише одного разу – в сезоні 2021 року. Тоді тенісистка вийшла до четвертого кола «Ролан Гарросу» – цей результат залишається її найкращим на грунтовому мейджорі.

Відтоді впродовж сезону Костюк мала не більше восьми виграних грунтових матчів за сезон (2024 рік). А до перемоги в Руані не здобувала титулів WTA на цьому покритті – дебютний трофей в Остіні 2023 року вигравала на хардових кортах.

Ще два матчі Костюк може провести у Мадриді. У півфіналі українка зіграє з представницею Австрії Анастасією Потаповою, яку досі перемагала у двох з чотирьох очних матчів за кар'єру.

До завершення грунтового сезону також відбудуться два топтурніри – WTA 1000 в Римі та «Ролан Гаррос». Окрім цього, у травні в Страсбурі заплановані грунтові змагання серії WTA 500, а в марокканському Рабаті – WTA 250 (обидва турніри триватимуть до 23 травня).

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

У чотирьох попередніх сезонах у Парижі Костюк не вдавалося пройти далі другого кола (тричі – вибувала за результатами першого раунду основи).

«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри
Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
