Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом

Ілля Мандебура
Людмила Лузан та Ірина Федорів разом піднялися на п'єдестал дистанції 200 метрів серед каное-одиночок
Лідерка українського каное перебуває у блискучій формі 

Каноїстка Людмила Лузан здобула золото Кубка світу в угорському Сегеді на дистанції 200 метрів, яка є олімпійською. Про це повідомляє «Главком».

Вражаючий старт для української веслувальниці

Після здобуття золота в каное-двійці того ж дня Людмила Лузан вийшла на старт дистанції 200 метрів, на якій вона є чинною чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Уже під час попереднього заїзду вона подолала дистанцію за 44,12 секунди, який був ідентичним з тим, що чинна олімпійська чемпіонка Кеті Вінсент показала у Парижі. Завдяки цьому вона стала найкращою під час попередніх заїздів та отримала центральну доріжку у півфіналі (крайні доріжки є важчими, адже за умов сильного вітру спортсмени отримують значний опір і втрачають секунди). 

У наступному раунді змагань Лузан додала ще більше швидкості, зафіксувавши на фініші час 43,75 секунди, з яким вона стала володаркою нового найшвидшого часу в історії. Вона випередила свою найближчу конкурентку, іншу українку Ірину Федорів, на 0,94 секунди. Це дозволило їй вийти до фіналу, де вона також отримала центральну доріжку. 

У фіналі Лузан знову виявилася набагато швидшою за суперниць, привізши найближчій з них, кубинці Ярислейдіс Сирило дві третини корпуса човна, що на фініші склало перевагу у 96 сотих секунди. Час Лузан у 43,23 секунди став новим найкращим результатом в історії дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Завдяки цьому Лузан тепер володіє трьома такими досягненнями: на дистанції 200 метрів серед каное-двійок (разом з Іриною Федорів) та на дистанції 1000 метрів серед каное-одиночок. 

Натомість інша українка, Ірина Федорів, здобула другу для себе медаль Кубка світу в каное-одиночці на 200 метрів, ставши третьою з часом 44,32 секунди. Варто відзначити, що молода каноїстка обійшла по дистанції двох олімпійських чемпіонок у цій дисципліні – Невін Гаріссон (виграла Олімпіаду-2020) та Кеті Вінсент (Олімпіаду-2024). 

Веслування на байдарках та каное. Кубок світу, Сегед. Каное-одиночка, 200 м. Жінки. Фінал

  1. Людмила Лузан (Україна) 43,23 секунди
  2. Ярислейдіс Сирило (Куба) +0,96 секунди
  3. Ірина Федорів (Україна) +1,12 секунди

Нагадаємо, що каноїстки Лузан та Рибачок вибороли золото на першому за понад рік спільному Кубку світу

Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі
Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом
Під час етапу легендарної багатоденки стався завал за участю 15 велосипедистів
Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі
Український боєць ММА Руднєв переміг вірменина, який живе і тренується у Росії
НОК показав зворушливі фото титулованих українських спортсменів разом з мамами
